বেডসোর প্রতিরোধে প্রাথমিক পরিচর্যার নিয়ম জেনে নিন
দীর্ঘ সময় বিছানায় বা হুইলচেয়ারে শুয়ে বা বসে থাকা রোগীদের জন্য বেডসোর বা প্রেশার আলসার একটি নীরব, কিন্তু কষ্টদায়ক হুমকি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে প্রেশার ইনজুরি বলা হয়। এটি মূলত ত্বকের নির্দিষ্ট অংশে দীর্ঘক্ষণ একটানা চাপের ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ার কারণে ঘটে। একটু সচেতনতা, সঠিক পরিচর্যা এবং নিয়মিত ত্বকের যত্ন নিলে এই মারাত্মক সমস্যা থেকে রোগীকে সম্পূর্ণ বা অনেকটা মুক্ত রাখা সম্ভব।
বেডসোর কেন হয় এবং কার ঝুঁকি বেশি
কোমরের নিচের অংশ, গোড়ালি, নিতম্ব, কনুই, পিঠের দিকসহ শরীরের যেসব জায়গায় হাড় ত্বকের খুব কাছাকাছি থাকে; সেখানে দীর্ঘক্ষণ একটানা ওজনের চাপে রক্তনালিগুলো সংকুচিত হয়ে যায়। এর ফলে ত্বক ও তার নিচের টিস্যুগুলো পর্যাপ্ত রক্ত, অক্সিজেন ও পুষ্টি পায় না এবং কোষগুলো মারা যেতে শুরু করে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী, বৃদ্ধ মানুষ, কোমায় থাকা ব্যক্তি বা যাঁরা নিজে থেকে নড়াচড়া করতে পারেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে বেডসোরের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।
বেডসোর প্রতিরোধে করণীয়
প্রতিরোধই হলো বেডসোরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, কিছু নিয়ম নিয়মিত মেনে চললে এটি অনেকাংশে এড়ানো যায়।
- অবস্থান পরিবর্তন: রোগীর শোয়ার ভঙ্গি প্রতি দুই ঘণ্টা পর পরিবর্তন করা জরুরি। তিনি এক পাশে শুয়ে থাকলে, তাঁকে অন্য পাশে বা চিত করে দিন। হুইলচেয়ারে থাকা রোগীদের প্রতি ১৫ মিনিট পর একটু নড়াচড়ার ব্যবস্থা করুন।
- বিশেষ কুশন বা ম্যাট্রেস ব্যবহার: বাজারে এখন এয়ার ম্যাট্রেস বা এয়ার কুশন পাওয়া যায়, যা শরীরের নির্দিষ্ট কোনো অংশের ওপর চাপ পড়তে দেয় না এবং বাতাস চলাচলের মাধ্যমে চাপ সমানভাবে ভাগ করে দেয়।
- ত্বক শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখা: রোগীর ত্বক সব সময় পরিষ্কার এবং শুকনো রাখতে হবে। ঘাম বা প্রস্রাব-পায়খানায় ভিজে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নরম সুতির কাপড় দিয়ে ত্বক আলতোভাবে মুছে দিন। কোনো অবস্থাতেই ত্বক ঘষে মুছবেন না।
পুষ্টিকর খাবার ও হাইড্রেশন: টিস্যু পুনর্গঠন ও ত্বক সুস্থ রাখতে ডিম, মাছ, মাংস, ডালের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার এবং পর্যাপ্ত পানি দরকার। পুষ্টির অভাবে ত্বক দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে।
প্রথম পর্যায়ে ত্বকের যত্ন
ত্বক লালচে হয়ে যাওয়া, যা আঙুল দিয়ে চাপলেও লাল ভাব দূর হয় না কিংবা ত্বক কিছুটা গরম বা শক্ত মনে হওয়া বেডসোরের প্রাথমিক পর্যায়। এ সময় দ্রুত পদক্ষেপ নিলে তা নিরাময় করা সম্ভব।
- চাপ কমানো: যে জায়গায় লালচে ভাব দেখা দিয়েছে, সেখানে যেন আর কোনো চাপ না পড়ে, তা নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে নরম ফোম বা বালিশ দিয়ে সেই অংশ উঁচুতে রাখুন।
- মৃদু পরিষ্কারক ব্যবহার: আক্রান্ত জায়গা কুসুম গরম পানি এবং হালকা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করুন। ক্ষারযুক্ত বা সুগন্ধযুক্ত সাবান ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।
- ময়শ্চারাইজার ও ব্যারিয়ার ক্রিম: ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া রোধ করতে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। তবে খেয়াল রাখবেন ত্বক যেন স্যাঁতসেঁতে বা অতিরিক্ত ভেজা না থাকে।
মালিশ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা: একসময় ধারণা করা হতো, বেডসোরের জায়গায় ম্যাসাজ করা ভালো। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী, লাল হয়ে যাওয়া বা প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা সোরে মালিশ করলে ত্বকের ভেতরের কোষগুলো আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই এই ভুল করা থেকে বিরত থাকুন।
চিকিৎসকের পরামর্শ কখন নেবেন
যদি প্রাথমিক যত্ন নেওয়ার পরও ত্বকের লাল ভাব না কমে, ফোসকা পড়ে যায়, চামড়া উঠে যায় বা ক্ষত থেকে দুর্গন্ধ ও পুঁজ বের হতে শুরু করে, তবে বুঝতে হবে রোগটি গভীর স্তরে পৌঁছে গেছে। এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক। রোগীর প্রতি একটু সহানুভূতি, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে বেডসোরের মতো জটিল সমস্যা থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।
লেখক: ডা. কাকলী হালদার , সহকারী অধ্যাপক, মাইক্রোবায়োলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ