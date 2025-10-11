নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার

ডা. শারমিন আফরোজ
সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর যেসব কারণে নবজাতকের মৃত্যু হয়, সময়ের আগে অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্ম নেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। সময়ের পূর্বে এবং কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়া—দুটোই নবজাতকের মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। নবজাতকের জন্মকালীন ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামের কম হলে নানান জটিলতা তৈরি হয় এবং তা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নবজাতকদের মৃত্যুহার কমানোর জন্য ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবার উদ্ভাবন করা হয়েছে।
অপরিণত ও জন্মকালে কম ওজনের নবজাতকদের মায়ের সঙ্গে ত্বকে ত্বক মিলিয়ে রাখার চিকিৎসা পদ্ধতিকে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার বলে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নবজাতকের শরীরে আদর্শ তাপমাত্রা বজায় থাকে।
এই চিকিৎসা কেন জরুরি
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অপরিণত এবং কম জন্ম ওজনের নবজাতকদের নানা সুবিধা দিয়ে থাকে—
» শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে
» ঠান্ডা হওয়া থেকে রক্ষা করে
» বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়
» জীবাণু সংক্রমণ কমায়
» শ্বাস বন্ধ করার প্রবণতা কমায়
» নবজাতকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে
» মা ও নবজাতকের বন্ধন শক্তিশালী করে
» দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়।
এই চিকিৎসা কেন জরুরি
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অপরিণত এবং কম জন্ম ওজনের নবজাতকদের নানা সুবিধা দিয়ে থাকে—
» শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে
» ঠান্ডা হওয়া থেকে রক্ষা করে
» বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়
» জীবাণু সংক্রমণ কমায়
» শ্বাস বন্ধ করার প্রবণতা কমায়
» নবজাতকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে
» মা ও নবজাতকের বন্ধন শক্তিশালী করে
» দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়।
কখন এবং কত দিন এই সেবা দিতে হবে
জন্মের পর সব অপরিণত ও কম জন্ম ওজনের নবজাতককে যত দ্রুত সম্ভব ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা শুরু করা যায়।
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবাটি দিনে ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দেওয়া যায়। প্রতিবার একটানা কমপক্ষে ২ ঘণ্টা দিতে হয়।
মা ছাড়াও পরিবারের যেকোনো সদস্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এই সেবা শিশুকে দিতে পারে। নবজাতকের ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামে পৌঁছে গেলে অথবা গর্ভকাল ৪০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে এই সেবা বন্ধ করা যাবে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এই সেবা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশে এখনো নবজাতকের মৃত্যুর হার বেশি
এবং একই সঙ্গে অপরিণত নবজাতক জন্মের দিক
দিয়ে বাংলাদেশ শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে অবস্থান
করছে। তবে অপরিণত নবজাতকদের সবার ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অনেকাংশে তাদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব।
পরামর্শ দিয়েছেন: সহযোগী অধ্যাপক এবং নবজাতক বিভাগের প্রধান, চেম্বার: আলোক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার, মিরপুর-৬
সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর যেসব কারণে নবজাতকের মৃত্যু হয়, সময়ের আগে অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্ম নেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। সময়ের পূর্বে এবং কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়া—দুটোই নবজাতকের মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। নবজাতকের জন্মকালীন ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামের কম হলে নানান জটিলতা তৈরি হয় এবং তা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নবজাতকদের মৃত্যুহার কমানোর জন্য ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবার উদ্ভাবন করা হয়েছে।
অপরিণত ও জন্মকালে কম ওজনের নবজাতকদের মায়ের সঙ্গে ত্বকে ত্বক মিলিয়ে রাখার চিকিৎসা পদ্ধতিকে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার বলে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নবজাতকের শরীরে আদর্শ তাপমাত্রা বজায় থাকে।
এই চিকিৎসা কেন জরুরি
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অপরিণত এবং কম জন্ম ওজনের নবজাতকদের নানা সুবিধা দিয়ে থাকে—
» শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে
» ঠান্ডা হওয়া থেকে রক্ষা করে
» বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়
» জীবাণু সংক্রমণ কমায়
» শ্বাস বন্ধ করার প্রবণতা কমায়
» নবজাতকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে
» মা ও নবজাতকের বন্ধন শক্তিশালী করে
» দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়।
এই চিকিৎসা কেন জরুরি
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অপরিণত এবং কম জন্ম ওজনের নবজাতকদের নানা সুবিধা দিয়ে থাকে—
» শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে
» ঠান্ডা হওয়া থেকে রক্ষা করে
» বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়
» জীবাণু সংক্রমণ কমায়
» শ্বাস বন্ধ করার প্রবণতা কমায়
» নবজাতকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে
» মা ও নবজাতকের বন্ধন শক্তিশালী করে
» দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়।
কখন এবং কত দিন এই সেবা দিতে হবে
জন্মের পর সব অপরিণত ও কম জন্ম ওজনের নবজাতককে যত দ্রুত সম্ভব ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা শুরু করা যায়।
ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবাটি দিনে ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দেওয়া যায়। প্রতিবার একটানা কমপক্ষে ২ ঘণ্টা দিতে হয়।
মা ছাড়াও পরিবারের যেকোনো সদস্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এই সেবা শিশুকে দিতে পারে। নবজাতকের ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামে পৌঁছে গেলে অথবা গর্ভকাল ৪০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে এই সেবা বন্ধ করা যাবে।
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এই সেবা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশে এখনো নবজাতকের মৃত্যুর হার বেশি
এবং একই সঙ্গে অপরিণত নবজাতক জন্মের দিক
দিয়ে বাংলাদেশ শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে অবস্থান
করছে। তবে অপরিণত নবজাতকদের সবার ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অনেকাংশে তাদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব।
পরামর্শ দিয়েছেন: সহযোগী অধ্যাপক এবং নবজাতক বিভাগের প্রধান, চেম্বার: আলোক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার, মিরপুর-৬
অ্যানথ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি তীব্র এবং মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা মূলত গবাদিপশু থেকে মানুষে ছড়ায়। বাংলায় এটি তড়কা রোগ নামেও পরিচিত। এই নাম এসেছে গ্রিক শব্দ ‘অ্যানথ্রাক্স’ থেকে, যার অর্থ কয়লা। রোগের কারণে ত্বকে কালো ক্ষত কিংবা ঘা তৈরি হয়।২৭ মিনিট আগে
আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো লিম্ফ নোড। এটি শরীরের ভেতর দিয়ে আসা জীবাণু এবং ক্ষতিকর উপাদান ফিল্টার করে। সাধারণত এটি এত ছোট থাকে যে চোখে দেখা যায় না কিংবা হাতে ধরা যায় না। তবে কোনো কারণে বড় হয়ে গেলে ঘাড়, বগল কিংবা কুঁচকিতে এটি চোখে পড়ে। পুরো শরীরে মানুষের...১ ঘণ্টা আগে
বর্তমান যুগে দৃষ্টি সংশোধনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ও নিরাপদ প্রযুক্তিগুলোর একটি ল্যাসিক সার্জারি। আধুনিক লেজার চিকিৎসাপদ্ধতি এটি। এর মাধ্যমে চোখের কর্নিয়ার আকার পরিবর্তন করে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ঠিক করা হয়। মায়োপিয়া বা কাছের জিনিস পরিষ্কার দেখা, হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখা...২ ঘণ্টা আগে
শরীরের সঠিক কার্যক্রমে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা অপরিসীম। এটি রক্তে শর্করা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, হাড় মজবুত রাখে এবং স্নায়ুর কাজ সচল রাখে। সবজি, ডাল, বাদাম ও বীজ—এসব খাবারে প্রাকৃতিকভাবে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তবে কিছু বাদাম ও বীজে এর পরিমাণ থাকে তুলনামূলক বেশি। তাই নিয়মিত খাদ্যতালিকায়...৩ ঘণ্টা আগে