নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার

ডা. শারমিন আফরোজ
নবজাতকের মৃত্যু ঠেকাতে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার

সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর যেসব কারণে নবজাতকের মৃত্যু হয়, সময়ের আগে অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহের আগে জন্ম নেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। সময়ের পূর্বে এবং কম ওজন নিয়ে জন্ম নেওয়া—দুটোই নবজাতকের মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত। নবজাতকের জন্মকালীন ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামের কম হলে নানান জটিলতা তৈরি হয় এবং তা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নবজাতকদের মৃত্যুহার কমানোর জন্য ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবার উদ্ভাবন করা হয়েছে।

অপরিণত ও জন্মকালে কম ওজনের নবজাতকদের মায়ের সঙ্গে ত্বকে ত্বক মিলিয়ে রাখার চিকিৎসা পদ্ধতিকে ক্যাঙারু মাদার কেয়ার বলে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে নবজাতকের শরীরে আদর্শ তাপমাত্রা বজায় থাকে।

এই চিকিৎসা কেন জরুরি

ক্যাঙারু মাদার কেয়ার অপরিণত এবং কম জন্ম ওজনের নবজাতকদের নানা সুবিধা দিয়ে থাকে—

» শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে

» ঠান্ডা হওয়া থেকে রক্ষা করে

» বুকের দুধ খাওয়ানো সহজ হয়

» জীবাণু সংক্রমণ কমায়

» শ্বাস বন্ধ করার প্রবণতা কমায়

» নবজাতকের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে

» মা ও নবজাতকের বন্ধন শক্তিশালী করে

» দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়।

কখন এবং কত দিন এই সেবা দিতে হবে

জন্মের পর সব অপরিণত ও কম জন্ম ওজনের নবজাতককে যত দ্রুত সম্ভব ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা শুরু করা যায়।

ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবাটি দিনে ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দেওয়া যায়। প্রতিবার একটানা কমপক্ষে ২ ঘণ্টা দিতে হয়।

মা ছাড়াও পরিবারের যেকোনো সদস্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এই সেবা শিশুকে দিতে পারে। নবজাতকের ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামে পৌঁছে গেলে অথবা গর্ভকাল ৪০ সপ্তাহ পূর্ণ হলে এই সেবা বন্ধ করা যাবে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও এই সেবা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে দেশে এখনো নবজাতকের মৃত্যুর হার বেশি

এবং একই সঙ্গে অপরিণত নবজাতক জন্মের দিক

দিয়ে বাংলাদেশ শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে অবস্থান

করছে। তবে অপরিণত নবজাতকদের সবার ক্যাঙারু মাদার কেয়ার সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অনেকাংশে তাদের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

পরামর্শ দিয়েছেন: সহযোগী অধ্যাপক এবং নবজাতক বিভাগের প্রধান, চেম্বার: আলোক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার, মিরপুর-৬

নবজাতকমৃত্যুডাক্তারের পরামর্শছাপা সংস্করণস্বাস্থ্যশিশু
