‘এশিয়া-ওশেনিয়া মেডিকেল ফিজিকস অ্যালায়েন্স’-এর সভাপতি হলেন বাংলাদেশের প্রফেসর ড. হাসিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া-ওশেনিয়া ফেডারেশন অব অর্গানাইজেশনস ফর মেডিকেল ফিজিকস (এএফওএমপি)-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের মেডিকেল ফিজিকস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. হাসিন অনুপমা আজহারি। এই নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি এএফওএমপির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রফেসর ইভা বেজাকের পর দ্বিতীয় নারী হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ এই সংগঠনের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচিত হলেন। এটি আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিকস সংস্থার (আইওএমপি) একটি আঞ্চলিক শাখা।
সভাপতি হিসেবে ড. হাসিন অনুপমার এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবদানকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ২০২৫-২৮ মেয়াদে তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করবেন এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২৫টির বেশি দেশের মেডিকেল ফিজিকস সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সংঘের নেতৃত্ব দেবেন।
প্রফেসর আজহারি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ইউআইইউ) সেন্টার ফর বায়োমেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিরেক্টর এবং প্রফেসর। এর আগে তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফিজিকস অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ফিজিক্যাল অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেসের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ মেডিকেল ফিজিকস সোসাইটির (বিএমপিএস) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি দেশে মেডিকেল ফিজিকস শিক্ষা ও গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।
ড. অনুপমা বলেন, ‘এএফওএমপির সভাপতি নির্বাচিত হওয়া আমার জন্য শুধু সম্মান নয়। বাংলাদেশের মেডিকেল ফিজিকস ক্ষেত্রকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এক অভূতপূর্ব সুযোগ। আমাদের দেশে ক্যানসার চিকিৎসার উন্নতির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ জনশক্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। আমি বিশ্বাস করি, গবেষণা, শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে আমরা প্রতিটি ক্যানসার রোগীর জন্য নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারি। আমার স্বপ্ন বাংলাদেশের প্রতিটি কোণে মেডিকেল ফিজিকসের আলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে নারীদের এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা।’
বর্তমানে তিনি সাউথ এশিয়া সেন্টার ফর মেডিকেল ফিজিকস অ্যান্ড ক্যানসার রিসার্চের সিইও হিসেবে ক্যানসার চিকিৎসা এবং রেডিয়েশন থেরাপিতে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
