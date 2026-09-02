Ajker Patrika
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স্বাস্থ্য

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৩৪
২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ৫ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে নানা বয়সী লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে এডিস মশাবাহিত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ১ হাজার ১১০ জন।

আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরে ডেঙ্গুতে এখন পর্যন্ত ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আগস্ট মাসেই মারা গেছে ৪৩ জন। এ ছাড়া জানুয়ারিতে দুই, ফেব্রুয়ারিতে দুই, মে মাসে এক, জুনে ১৩ ও জুলাইয়ে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১০ জন।

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গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোতে ১৩৫, দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোতে ১৩৪ ও ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের বাইরে ১৭১ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে বরিশালে ১১০, চট্টগ্রামে ১৭৫, খুলনায় ১৯০, ময়মনসিংহে ৬৫, রাজশাহীতে ৯১, রংপুরে ৩২ ও সিলেটে সাতজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু নিয়ে মোট ৩৮ হাজার ২৮০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৫ হাজার ৪৩৩ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে।

বিষয়:

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