২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ২ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৯৫৫

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে করে চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই ডেঙ্গুতে প্রাণ হারালেন ১১৪ জন।
আজ শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে মোট ২১১ জনের মৃত্যু হলো। মাসভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জানুয়ারিতে ২, ফেব্রুয়ারিতে ২, মে মাসে ১, জুনে ১৩, জুলাইয়ে ৩৬ ও আগস্টে ৪৩ জন মারা যায়। তবে সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। চলতি সেপ্টেম্বরের ২৫ দিনেই ডেঙ্গুতে ১১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) নতুন করে ৯৫৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোতে ৭৬ জন এবং দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার হাসপাতালগুলোতে ১৩৩ জন নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে। ঢাকা সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকাগুলোতে ভর্তি হয়েছে ২৪১ জন।
ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ ২৪৬ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া খুলনা বিভাগে ১৩০, বরিশাল বিভাগে ৪৪, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৭, রংপুর বিভাগে ৪৪ ও সিলেট বিভাগে ৪ জন নতুন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। উল্লেখ্য, আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে রাজশাহী বিভাগের তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে মোট ভর্তি হয়েছে ৭০ হাজার ১০৪ জন। তাদের মধ্যে চিকিৎসা শেষে ৬৪ হাজার ৮২৭ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছে।
উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ নারী। অন্যদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিসংখ্যান বিপরীত—মৃতদের মধ্যে নারী ৫৩ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পুরুষ ৪৬ দশমিক ৭ শতাংশ।
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর হাম ও হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৮৪ জনে।২০ মিনিট আগে
দেশে সাত মাস ধরে চলছে অতিসংক্রামক হামের প্রাদুর্ভাব। এর মধ্যে কয়েক মাস ধরে মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে। ফলে হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ বেড়েছে। এখন প্রতিদিন এ দুই রোগ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার রোগী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।১৩ ঘণ্টা আগে
এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। এতে করে চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই ডেঙ্গুতে প্রাণ হারালেন ১১২ জন। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে...১ দিন আগে
হামে মৃত্যু থামছেই না। গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকায় তিনজন ও সিলেটে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে হাম ও উপসর্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৮১ জনে...১ দিন আগে