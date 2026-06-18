Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ হলেন আব্দুল আওয়াল, উপাধ্যক্ষ হায়দার আলী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ হলেন আব্দুল আওয়াল, উপাধ্যক্ষ হায়দার আলী

ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) পদে প্রস্থডন্টিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আওয়াল এবং উপাধ্যক্ষ পদে চিলড্রেন অ্যান্ড প্রিভেনটিভ ডেন্টিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. হায়দার আলী খানকে নিয়োগ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপসচিব (পারসোনেল-১) দূর-রে-শাহওয়াজ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদায়ন করা কর্মকর্তাদের আগামী ২৫ জুনের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজ। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের ডেন্টাল শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

বিষয়:

নিয়োগস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়স্বাস্থ্যপ্রজ্ঞাপন
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