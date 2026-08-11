প্রান্তিক শহরে উন্নত আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি পৌঁছাতে ‘হেলথ এক্সপ্রেস’

দেশের প্রান্তিক ও স্বাস্থ্যসেবায় পিছিয়ে থাকা এলাকায় উন্নত আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে ‘হেলথ এক্সপ্রেস’ নামে নতুন কর্মসূচি চালু করেছে উইপ্রো জিই হেলথকেয়ার। কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের শহরগুলোতে আধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি সম্পর্কে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
কর্মসূচির শুরু হবে বগুড়া থেকে। আগামী তিন মাসে দেশের ২০টির বেশি জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এতে আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক সেশনের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে চিকিৎসকেরা আধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতা ও যথার্থতা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে আয়োজকদের।
উইপ্রো জিই হেলথকেয়ারের আল্ট্রাসাউন্ড বিভাগের বিজনেস হেড অনুপ কুমার রামচন্দ্রন বলেন, ‘মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা কোনো বিশেষ সুবিধা নয়, এটি অধিকার। হেলথ এক্সপ্রেসের মাধ্যমে আমাদের বিশেষজ্ঞরা সরাসরি মাঠপর্যায়ের চিকিৎসকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন।’
প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা জোরদারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
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