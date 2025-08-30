Ajker Patrika
ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩৬৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগী। ফাইল ছবি
রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগী। ফাইল ছবি

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে আরও ৩৬৭ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় ডেঙ্গুবিষয়ক হালনাগাদকৃত এ তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

সরকারের তথ্য বলছে, আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ভর্তি রোগীদের মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৫৪ জন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৭৯ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১০৮, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ২৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৬৭, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশন বাদে) তিন ও রাজশাহী বিভাগের (সিটি করপোরেশন বাদে) ২৭ জন রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরে এযাবৎ মোট ২৯ হাজার ৩২৮ জন রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চলতি বছরের ৩০ আগস্ট পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে ৩০ হাজার ৯০৮ জন। এর মধ্যে ৫৯ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। চলতি বছরে এযাবৎ ডেঙ্গুতে মোট ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল এবং মারা যান ১ হাজার ৭০৫ জন। ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১ হাজার ২১১, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ এবং ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরডেঙ্গুহাসপাতাল
