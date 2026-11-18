শীতে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে ৭ ভুল ধারণা
শীত মানেই যেন কুয়াশামাখা ভোরে নরম রোদের পরশ, হিমেল হাওয়া, উষ্ণ চাদরের ওম আর চায়ের কাপে ওঠা ধোঁয়ার আলসেমি। তবে অনেকের কাছেই এই ঋতু আসে এক অজানা আতঙ্ক আর শারীরিক অস্বস্তির বার্তা নিয়ে। প্রকৃতিতে কুয়াশার চাদর নামতেই টনসিলের প্রদাহ, গলা ব্যথা, জ্বর আর সর্দি-কাশির মতো শীতকালীন উপসর্গে কাবু হয়ে পড়েন তারা। ফলাফল, শীতের মৃদু পদধ্বনি টের পেলেই তাদের জীবনযাত্রায় শুরু হয় এক অঘোষিত জরুরি অবস্থা।
চলুন জেনে নিই শীতে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে কিছু ভুল ধারণা। এগুলো জানা থাকলে সামান্য সতর্কতায়ই হয়তো পার পেয়ে যাবেন এবার।
ভুল ধারণা ১: শরীরের বেশির ভাগ তাপ মাথা দিয়ে বেরিয়ে যায়
আপনাকে হয়তো বলা হয়েছে যে শরীরের বেশির ভাগ তাপ মাথা দিয়েই বের হয়ে যায়। কেউ কেউ তো এই হার ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বলে থাকেন!
আসল সত্য হলো, আপনার পুরো শরীর থেকেই সমানুপাতিক হারে তাপ বের হয়। আপনার মাথা পুরো শরীরের ত্বকের মাত্র ৭ থেকে ১০ শতাংশ জায়গা জুড়ে থাকে এবং শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় মাথা দিয়ে দ্রুত তাপ বের হয় না।
ঠান্ডার সংস্পর্শে আসা শরীরের যেকোনো খোলা অংশ থেকেই তাপ বেরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। আপনি চাইলে মাথা সুরক্ষিত রাখতে টুপি পরতে পারেন, তবে শরীরের বাকি অংশের চেয়ে আপনার মাথায় তাপ হারানোর ঝুঁকি কোনোভাবেই বেশি নয়।
ভুল ধারণা ২: গরম পানীয় আপনাকে দ্রুত উষ্ণ করে তুলবে
আপনি যদি সারা দিন বাইরে ঠান্ডার মধ্যে থাকেন, তবে শরীর গরম করার জন্য হয়তো এক কাপ গরম পানীয় খেতে চাইবেন। এটি মানসিকভাবে আপনাকে উষ্ণতার অনুভূতি দিলেও, একটি গরম পানীয় আপনার শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়ায় না।
ঠান্ডা পানীয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য—এটি শরীরের ভেতরের তাপমাত্রা কমায় না।
আসলে, কিছু নির্দিষ্ট শুষ্ক আবহাওয়ায় গরম পানীয় পান করলে ঘামের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শরীর বরং ঠান্ডা হতে পারে। আপনি যখন ঘামেন, তখন ত্বক থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই প্রক্রিয়াটি শরীরকে ঠান্ডা করে।
তবে এর মানে এই নয় যে গরম পানীয় খারাপ। আপনি উৎসবের আমেজে মজার কোনো গরম পানীয় উপভোগ করতেই পারেন—শুধু মনে রাখবেন এটি আপনার শরীরের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে না।
ভুল ধারণা ৩: ঠান্ডায় আপনি খুব সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়েন
আপনি হয়তো শুনেছেন যে ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাইরে বের হলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। সাধারণ সর্দি, ফ্লু এবং আরএসভি’র মতো অসুখগুলো ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়, ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে নয়।
ঠান্ডা পড়লে মানুষ সাধারণত ঘরের ভেতরেই বেশি সময় কাটায়। ঘরের ভেতরে বেশি সময় কাটানোর সঙ্গে সংক্রামক রোগ ছড়ানোর সম্পর্ক রয়েছে, কারণ বদ্ধ ঘরে একই বাতাস বারবার চলাচল করে এবং একে অপরে খুব কাছাকাছি থাকায় আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে ভাইরাস দ্রুত ছড়ানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
এ ছাড়া সূর্যের আলো কম পাওয়ার কারণে শরীরে ভিটামিন ডি-র ঘাটতি দেখা দেয়, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ঠান্ডায় শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে নাসারন্ধ্রের রক্তনালি সংকুচিত হয়, যা ভাইরাস প্রতিরোধে বাধা সৃষ্টি করে।
তাই বাইরের ঠান্ডা যদি আপনার জন্য খুব বেশি অস্বস্তিকর না হয়, তবে নির্মল বাতাস ও শরীরচর্চার জন্য বাইরে বের হওয়া ভালো। শুরুতে আপনার কিছুটা ঠান্ডা লাগতে পারে, কিন্তু হাঁটা বা দৌড়ানো শুরু করলেই আপনার শরীর আরামদায়ক তাপমাত্রায় পৌঁছে যাবে।
ভুল ধারণা ৪: শীতের মিষ্টি রোদে ত্বক পোড়ে না (সানবার্ন হয় না)
বাইরে ঠান্ডা পড়েছে বলে সূর্যালোক কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় না! রোদে ত্বক পুড়ে যাওয়ার জন্য সূর্যের অতিবেগুনি (ইউভি) রশ্মি দায়ী, তাপ নয়। আর এই অতিবেগুনি রশ্মি মেঘ এবং কুয়াশা ভেদ করেও আসতে পারে।
শীতের বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ত্বক এমনিতেই শুষ্ক ও সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ফলে সানস্ক্রিন ছাড়া রোদে থাকলে ত্বক দ্রুত পুড়ে যেতে পারে বা সানবার্ন হতে পারে। এ ছাড়া, এই রশ্মির প্রভাবে ত্বকে কালচে ভাব, অকালে বলিরেখা পড়া এবং ত্বকের ক্যানসারের মতো দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিও তৈরি হয়। তাই শীতকালে রোদ যতই মিষ্টি লাগুক না কেন, বাইরে বের হওয়ার আগে অবশ্যই এসপিএফ (এসপিএফ) যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি।
ভুল ধারণা ৫: শীতে তৃষ্ণা কম পায়, তাই পানি না খেলেও চলে
শীতকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকায় আমাদের শরীরে ঘাম কম হয় এবং মস্তিষ্কের তৃষ্ণা অনুভব করার সংকেতগুলো কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেকেই মনে করেন যে শরীরে পানির চাহিদা কমে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বড় ভুল ধারণা। শীতের শুষ্ক বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এবং ত্বকের উপরিভাগ থেকে অজান্তেই শরীর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প বা পানি বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরের আর্দ্রতা কমে যায়। এ ছাড়া, শীতে শরীর গরম রাখা, বিপাকক্রিয়া সচল রাখা, রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখা এবং ত্বক ও ঠোঁটের শুষ্কতা রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন হয়। পানি কম পান করলে অজান্তেই শরীরে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়, যা থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথাব্যথা, ক্লান্তি এবং কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই তৃষ্ণা না পেলেও সুস্থ থাকতে শীতকালে নিয়মিত বিরতিতে পরিমিত পানি পান করা অত্যন্ত জরুরি।
ভুল ধারণা ৬: বেশি খেলে শরীর গরম থাকে
অনেকেরই ধারণা যে শীতকালে অতিরিক্ত খাবার বা ভারী খাবার খেলে শরীর সব সময় গরম থাকে, কিন্তু এটি একটি প্রচলিত ভুল ধারণা। খাবার হজম করার সময় আমাদের শরীরে 'থার্মোজেনেসিস' প্রক্রিয়ায় সাময়িকভাবে কিছুটা তাপ উৎপন্ন হয় ঠিকই, তবে তা খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। অতিরিক্ত বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার খেলে শরীরের তাপমাত্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাড়ে না; বরং অতিরিক্ত ক্যালরি শরীরে মেদ হিসেবে জমতে থাকে এবং হজমের সমস্যা ও অলসতা তৈরি করে। শরীরকে ভেতর থেকে উষ্ণ ও সতেজ রাখতে অতিরিক্ত খাবারের বদলে পরিমিত পুষ্টিকর খাবার, পর্যাপ্ত পানি, এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা সবচেয়ে কার্যকর।
ভুল ধারণা ৭: শীতে রোজ গোসল করার দরকার নেই
অনেকেরই ধারণা, শীতকালে যেহেতু গরমের মতো ঘাম হয় না, তাই প্রতিদিন গোসল করার কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুযায়ী এই ধারণাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। শীতের বাতাসে ধুলাবালি ও দূষণের মাত্রা বেশি থাকে, যা সারা দিনে আমাদের ত্বক ও চুলে জমে থাকে। নিয়মিত গোসল না করলে শরীরের মৃত কোষ, প্রাকৃতিক তেল এবং বাইরের জীবাণু ত্বকের লোমকূপ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শরীরে দুর্গন্ধ হওয়ার পাশাপাশি চুলকানি, র্যাশ, খুশকি এবং নানা ধরনের ছত্রাকজনিত চর্মরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ছাড়া প্রতিদিন গোসল করলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক থাকে, পেশির জড়তা কাটে এবং মানসিক সতেজতা ও ভালো ঘুম নিশ্চিত হয়। তবে শীতকালে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা ধরে রাখতে অতিরিক্ত গরম পানির পরিবর্তে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা এবং গোসলের পরপরই ময়েশ্চারাইজার বা লোশন লাগানো সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়।
ওপরের ভুল ধারণাগুলোর কিছু আপনি হয়তো আগে শুনেছেন এবং অবচেতন মনে সেগুলোকে সত্য বলে ভেবে নিয়েছেন। তবে এখন যেহেতু জেনে গেছেন যে এই ধারণাগুলো সত্য নয়, তাই এবার শীতকালটাকে উপভোগ করুন জমিয়ে।
তথ্যসূত্র: হেলথলাইন