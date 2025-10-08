Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যাচ্ছে

  • জীবন বাঁচাতে অক্সিজেনের বিকল্প নেই।
  • অক্সিজেনের দামের ক্ষেত্রে সংগতি নেই।
  • নিছক ওষুধ নয়, জাতীয় নিরাপত্তার অংশও।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চিকিৎসায় ব্যবহৃত অক্সিজেনকে শিগগিরই অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যুক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত প্রথম ‘বাংলাদেশ অক্সিজেন সামিট’-এ তিনি এসব কথা বলেন।

সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি), দ্য ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ, এভরি ব্রেথ কাউন্টস ও ইউনিটএইড। সামিটের শিরোনাম ছিল, ‘ন্যাশনাল রোডম্যাপ টু সেইফ, অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড রিলায়েবল মেডিকেল অক্সিজেন ফর অল’ (সবার জন্য নিরাপদ ও সহজলভ্য মেডিকেল অক্সিজেন নিশ্চিত করার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)।

সম্মেলনে ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, অক্সিজেন একটি ওষুধ। এটি এসেনশিয়াল (অত্যাবশ্যকীয়) ওষুধের তালিকায় থাকা উচিত। রোগীর প্রয়োজনে অক্সিজেনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। অক্সিজেনের প্রাপ্যতায় বৈষম্য রয়েছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গার পাড় থেকে উত্তরা পর্যন্ত একেক হাসপাতালে একই মানের অক্সিজেনের একেক দাম। এসেনশিয়াল মেডিসিন হিসেবে ঘোষণা করলে এর দাম নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

সরকার দেশেই অক্সিজেন উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে জানিয়ে সায়েদুর রহমান বলেন, এটি নিরাপত্তাগত উদ্বেগের বিষয়। অক্সিজেন, টিকা, অ্যান্টিভেনম ও অ্যান্টি র‍্যাবিজ ইত্যাদি ওষুধ জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের অংশ। এগুলোর অনুপস্থিতি রাষ্ট্রকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেবে।

বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৩৭ কোটি ৪০ লাখ মানুষের গুরুতর অসুস্থতা বা অস্ত্রোপচারের সময় কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ৩০ কোটি ৬০ লাখ বা ৮২ শতাংশ মানুষই বাস করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের যৌথ অর্থায়নে বিভিন্ন আধুনিক প্ল্যান্ট ও ট্যাঙ্কসহ অক্সিজেন অবকাঠামো স্থাপনে অগ্রগতি হয়েছে। তবে ১০১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থাপিত প্ল্যান্ট ও ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখার জন্য জরিপ করা হলে গুরুতর দুর্বলতা ধরা পড়ে।

সম্মেলনে মোট চারটি বৈজ্ঞানিক অধিবেশন ছিল। প্রথম অধিবেশনে আইসিডিডিআরবির ড. আহমেদ এহসানূর রহমান বিশ্বব্যাপী অক্সিজেনের চাহিদা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, বিশ্বজুড়ে ৯০ লাখ রোগী দীর্ঘ মেয়াদে অক্সিজেন ব্যবহার করেন। তাঁদের ৮২ শতাংশই দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিবাসী।

দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশের অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।

তৃতীয় অধিবেশনে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অক্সিজেন উৎপাদন ও বিনিয়োগের বিষয়টি তুলে ধরেন। চতুর্থ অধিবেশনে গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি, যেমন ‘নিশ্বাস’ ভেন্টিলেটর, বেসরকারি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়।

আইসিডিডিআরবির নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ বলেন, ‘সঠিক অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে হাজার হাজার জীবন বাঁচানো সম্ভব।’

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর বলেন, অক্সিজেন শুধু পণ্য নয়, এটি একটি পাবলিক সার্ভিস।

বিষয়:

অক্সিজেনচিকিৎসাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

সম্পর্কিত

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটিরও বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

বিশ্বে ই-সিগারেট সেবনকারী ১০ কোটিরও বেশি, দেড় কোটিই অপ্রাপ্তবয়স্ক

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

ইনহেলার বছরে ৫ লাখ গাড়ির সমান কার্বন নিঃসারণ করে, ঝুঁকিতে পড়ছে শ্বাসযন্ত্রের রোগীরাই: গবেষণা

অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যাচ্ছে

অক্সিজেন অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় যাচ্ছে

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫

ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৭১৫