হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫ মৃত্যু

দেশে এক দিনে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামে আক্রান্ত হয়ে এবং হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ৮১০ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে হামের উপসর্গ নিয়ে ৭১৫ জন মারা গেছে। আর হামে মারা গেছে ৯৫ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আজ শুক্রবার জানায়, এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ৩১০ জন মারা গেছে ঢাকা বিভাগে। এর পরেই আছে সিলেট বিভাগ, সেখানে মারা গেছে ১০৬ জন। এ ছাড়া রাজশাহীতে ৯০, চট্টগ্রামে ৫৭, বরিশালে ৪৩, ময়মনসিংহে ৬৭, খুলনায় ৩২ ও রংপুর বিভাগে ১০ জন মারা গেছে।
সরকারের তথ্য বলছে, আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৫০ জন হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে এসেছে। তাদের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ৮৫৪ জন। আর এই সময়ে নমুনা পরীক্ষায় ১৮৭ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে।
সারা দেশে এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ১ লাখ ২২ হাজার ১৫০ জন চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে গেছে এবং তাদের মধ্যে ১ লাখ ৪ হাজার ৭১৭ জনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ১ হাজারের বেশি চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছে। দেশে এ পর্যন্ত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৫ হাজার ১৯৪ জনের।
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