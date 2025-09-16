ডেঙ্গুতে কিশোরের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৬৬৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সারা দেশে গত এক দিনে ৬৬৫ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে ১৩ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল সে।
আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি রোগীদের মধ্যে ২২৪ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকার, ১২৫ জন ঢাকা বিভাগের বাইরে, ময়মনসিংহে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৯, চট্টগ্রামে (সিটি করপোরেশন বাদে) ৭৯, খুলনায় (সিটি করপোরেশন বাদে) ৬৭, রংপুরে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৪, বরিশালে (সিটি করপোরেশন বাদে) ১৩৫ এবং সিলেটে (সিটি করপোরেশন বাদে) ২ জন।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৮৫৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন, যার মধ্যে ৭১১ জন রাজধানীতে, ১ হাজার ১৪৫ জন দেশের অন্যান্য হাসপাতালে।
সরকারের তথ্য বলছে, জুলাইতে এ বছরের সবচেয়ে বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, মোট ১০ হাজার ৬৮৪ জন। এর আগে জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১, আগস্টে ১০ হাজার ৪৯৬ এবং সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ পর্যন্ত ৭ হাজার ৭১৬ জন ভর্তি হয়েছে।
অন্যদিকে এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। এ ছাড়া জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিন, জুন মাসে ১৯ এবং আগস্ট মাসে ৩৯ জন মারা যায়। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মারা গেছে ৩৪ জন। মার্চ মাসে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।
উল্লেখ্য, এক বছরে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি হয়েছিল ২০২৩ সালে; ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন। এর আগে ২০২৪ সালে ১ লাখ ১ হাজার ২১১ জন, ২০২২ সালে ৬২ হাজার ৩৮২, ২০২১ সালে ২৮ হাজার ৪২৯, ২০২০ সালে ১ হাজার ৪০৫ জন এবং ২০১৯ সালে ১ লাখ ১ হাজার ৩৫৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছিল।
