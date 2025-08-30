তরুণদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রাগত কারণ

ডা. মো. মাজহারুল হক তানিম
টাইপ ২ ডায়াবেটিস তরুণদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এর পেছনে কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন, বংশগত অথবা জেনেটিক প্রভাব, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে তরুণদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিস ২০০২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৯৫ শতাংশ বেড়েছে। আমাদের দেশে সুনির্দিষ্ট ডেটা না থাকলেও এর হার আশঙ্কাজনক।
শারীরিক পরিশ্রম কম করলে কিংবা ওজন বেড়ে গেলে শরীরে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না। এটিকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। এটি টাইপ ২ ডায়াবেটিসের জন্য অন্যতম দায়ী।
টাইপ ২ ডায়াবেটিসের লক্ষণ
» বেশি বেশি পিপাসা পাওয়া
» দুর্বলতা
» চোখে ঝাপসা দেখা
» ওজন হঠাৎ কমে যাওয়া
» অনেক সময় লক্ষণ প্রকাশ না-ও পেতে পারে। অন্য কোনো কারণে হাসপাতালে এসে পরীক্ষা করে ধরা পড়ে ডায়াবেটিস।
তরুণদের টাইপ ২ ডায়াবেটিস হওয়ার কারণ
অতিরিক্ত ওজন: অতিরিক্ত মেদ-ভুঁড়ি, বিশেষ করে পেটের চর্বি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য দায়ী। এতে অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস হয়ে যায়।
শারীরিক পরিশ্রম না করা: কায়িক পরিশ্রম না করলে শরীরে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না।
জেনেটিক বা বংশগত: টাইপ ২ ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে শিশুদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
খাদ্যাভ্যাস: প্রক্রিয়াজাত শর্করাজাতীয় খাবার ওজন বাড়িয়ে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
প্রতিরোধের উপায়
» শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে আনা।
» প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে ব্যায়াম করা।
» খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা। খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি এবং সবুজ ফল যোগ করা।
» যে খাবারগুলো সহজে রক্তে মেশে না, তেমন খাবার খাওয়া।
» চিনি, মিষ্টি ও প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাবার কম পরিমাণে খাওয়া।
» রাতে খুব বেশি না জেগে থাকা এবং পর্যাপ্ত ঘুমানো।
চিকিৎসা
» জীবনযাত্রার পরিবর্তন।
» খাদ্যাভ্যাস ও হাঁটাচলা নিয়ন্ত্রণে না আনলে কিছু ওষুধ দরকার হতে পারে।
» রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করানো হলে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা থেকে বাঁচা যায়।
পরামর্শ দিয়েছেন: হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
টাইপ ২ ডায়াবেটিস তরুণদের মধ্যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এর পেছনে কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন, বংশগত অথবা জেনেটিক প্রভাব, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি খাওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে তরুণদের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিস ২০০২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ৯৫ শতাংশ বেড়েছে। আমাদের দেশে সুনির্দিষ্ট ডেটা না থাকলেও এর হার আশঙ্কাজনক।
শারীরিক পরিশ্রম কম করলে কিংবা ওজন বেড়ে গেলে শরীরে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না। এটিকে বলা হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স। এটি টাইপ ২ ডায়াবেটিসের জন্য অন্যতম দায়ী।
টাইপ ২ ডায়াবেটিসের লক্ষণ
» বেশি বেশি পিপাসা পাওয়া
» দুর্বলতা
» চোখে ঝাপসা দেখা
» ওজন হঠাৎ কমে যাওয়া
» অনেক সময় লক্ষণ প্রকাশ না-ও পেতে পারে। অন্য কোনো কারণে হাসপাতালে এসে পরীক্ষা করে ধরা পড়ে ডায়াবেটিস।
তরুণদের টাইপ ২ ডায়াবেটিস হওয়ার কারণ
অতিরিক্ত ওজন: অতিরিক্ত মেদ-ভুঁড়ি, বিশেষ করে পেটের চর্বি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের জন্য দায়ী। এতে অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস হয়ে যায়।
শারীরিক পরিশ্রম না করা: কায়িক পরিশ্রম না করলে শরীরে ইনসুলিন কাজ করতে পারে না।
জেনেটিক বা বংশগত: টাইপ ২ ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে শিশুদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
খাদ্যাভ্যাস: প্রক্রিয়াজাত শর্করাজাতীয় খাবার ওজন বাড়িয়ে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
প্রতিরোধের উপায়
» শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে আনা।
» প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ঘাম ঝরিয়ে ব্যায়াম করা।
» খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা। খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি এবং সবুজ ফল যোগ করা।
» যে খাবারগুলো সহজে রক্তে মেশে না, তেমন খাবার খাওয়া।
» চিনি, মিষ্টি ও প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাবার কম পরিমাণে খাওয়া।
» রাতে খুব বেশি না জেগে থাকা এবং পর্যাপ্ত ঘুমানো।
চিকিৎসা
» জীবনযাত্রার পরিবর্তন।
» খাদ্যাভ্যাস ও হাঁটাচলা নিয়ন্ত্রণে না আনলে কিছু ওষুধ দরকার হতে পারে।
» রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করানো হলে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা থেকে বাঁচা যায়।
পরামর্শ দিয়েছেন: হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
খাবার আমাদের শরীরের জ্বালানি। পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণীর শারীরিক গঠন এবং কোষের কাজের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন খাবার প্রয়োজন হয়। সেই খাবারই আমাদের শরীর সুস্থ-সবল রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু খাবার শরীরের চাহিদা অনুযায়ী না হলে তা বিপরীত কাজ করতে পারে।২ ঘণ্টা আগে
অ্যানাটমি ডাক্তারদের প্রণোদনা এবং দ্রুত আইন প্রণয়নের আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাজমুল হোসেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অ্যানাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশের ১২ তম জাতীয় সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক এই...৩ ঘণ্টা আগে
অলস চোখ বা অ্যাম্বলিওপিয়া হলো শিশুদের সাধারণ চোখের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে না। সাধারণভাবে চোখ সুস্থ থাকলেও মস্তিষ্ক একটি চোখ থেকে সঠিক সংকেত গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফলে একটি চোখ কম কার্যকর হয়ে পড়ে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চোখের দৃষ্টি দুর্বল হয়ে যায়। বাংলায়...৪ ঘণ্টা আগে
দাঁত শরীরের অন্যতম শক্ত অঙ্গ হলেও বিভিন্ন কারণে তা ভেঙে যেতে পারে। এটি ভাঙলে শুধু ব্যথা বা সংক্রমণের ঝুঁকিই বাড়ে না, বরং এর স্থায়িত্ব নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়।৬ ঘণ্টা আগে