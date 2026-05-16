গর্ভকালে নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে

গর্ভকাল একটি সংবেদনশীল সময়। এই সময়ে মা ও অনাগত সন্তানের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি খাবারের পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতির দিকে বাড়তি নজর জরুরি। সামান্যতম অসতর্কতা অনেক সময় বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

যা করবেন

» মাছ-মাংস পরিষ্কার করার পর ছুরি, বঁটি ভালোভাবে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

» কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সময় নিয়ে হাত কুসুম গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন।

» ফল ও সবজি খাওয়া বা রান্না করার আগে কলের ঠান্ডা পানির নিচে রেখে ধুয়ে নিতে হবে।

» বাজার থেকে আনার পর ফল ও সবজির খোসার ওপর আলতো স্ক্রাব ব্রাশ ব্যবহার করে ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

» খাবার খাওয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

» রান্না করা খাবার দুই ঘণ্টার মধ্যে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।

» গর্ভাবস্থায় পচনশীল বা বাসি খাবার খাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

» অবশিষ্ট খাবার বারবার গরম করে খাওয়া যাবে না।

» শাকসবজি খুব বেশিদিন জমিয়ে না রেখে যতটা সম্ভব টাটকা ও সতেজ অবস্থায় খাওয়ার চেষ্টা করুন। এটি খাবারের সর্বোচ্চ পুষ্টিগুণ নিশ্চিত করে।

» রান্নায় যতটা সম্ভব কম তেল ও মসলা ব্যবহার করতে হবে।

সূত্র: হেলথ লাইন

