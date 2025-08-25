ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪১২

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় ৪১২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৭, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫১, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩০ জন রয়েছে।
চলতি বছরের এযাবৎ ডেঙ্গুতে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন ছিলেন।
চলতি বছরের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৯ হাজার ৪৪ জন। ২৪ ঘণ্টায় ৩৮১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরের এযাবৎ ২৭ হাজার ৬১৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৩০৯ জন চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৪৩৪ জন চিকিৎসাধীন।
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় ৪১২ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল রোববার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৭৭, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৫১, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৬৭, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৫৩, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২৬, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩০ জন রয়েছে।
চলতি বছরের এযাবৎ ডেঙ্গুতে ১১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন ছিলেন।
চলতি বছরের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২৯ হাজার ৪৪ জন। ২৪ ঘণ্টায় ৩৮১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে। চলতি বছরের এযাবৎ ২৭ হাজার ৬১৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ১ হাজার ৩০৯ জন চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৪৩৪ জন চিকিৎসাধীন।
ঘুমের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত যোগব্যায়াম (ইয়োগা) করা সবচেয়ে কার্যকর উপায় হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অন্যান্য যেকোনো ব্যায়ামের চেয়ে উচ্চ-তীব্রতার যোগব্যায়াম দীর্ঘ মেয়াদে ঘুমের মান উন্নত করতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।৪ ঘণ্টা আগে
আগস্ট থেকে অক্টোবরে ডেঙ্গু পরিস্থিতির পূর্বাভাস প্রতিবেদন বলা হয়েছে, আগস্টে টানা বৃষ্টিপাতের কারণে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়বে বলে সতর্ক করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞেরা। এতে হাসপাতালগুলোতে ভর্তির চাপও বাড়তে পারে।১ দিন আগে
রাজধানীর ধানমন্ডিতে যাত্রা শুরু করেছে অ্যাপোলো ক্লিনিক। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী জেএমআই গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান জেএমআই স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড এ সেবা চালু করেছে। মূলত অ্যাপোলো ক্লিনিক হলো ভারতের বৃহত্তম হাসপাতাল চেইন অ্যাপোলার একটি শাখা।১ দিন আগে
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে দুই শিশু ও এক কিশোরসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় ২৪৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।২ দিন আগে