স্বাস্থ্য

হাঁটুব্যথার কারণ, লক্ষণ ও আধুনিক ফিজিওথেরাপি সমাধান

উম্মে ছালমা
হাঁটুব্যথার কারণ, লক্ষণ ও আধুনিক ফিজিওথেরাপি সমাধান

আমাদের জীবনযাত্রায় গতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে হাঁটু একটি অপরিহার্য জয়েন্ট। এখানে যখন ব্যথা শুরু হয়, তখন সিঁড়িতে ওঠা, বসা বা হাঁটাচলা, এমনকি নামাজ পড়াও কঠিন হয়ে পড়ে। হাঁটুর ব্যথা বর্তমানে শুধু বয়স্কদের সমস্যা নয়; আঘাত, ভুল জীবনধারা এবং অসচেতনতার কারণে তরুণেরাও এ সমস্যার শিকার হচ্ছে।

হাঁটুব্যথার সাধারণ কারণ

হাঁটুব্যথার কারণ বহুবিধ। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

  • বয়সজনিত ক্ষয় ও রোগ
  • অস্টিওআর্থ্রাইটিস
  • রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস
  • আঘাতজনিত বা কাঠামোগত সমস্যা
  • লিগামেন্টের আঘাত
  • মেনিস্কাস ছিঁড়ে যাওয়া
  • ফ্র্যাকচার বা (অস্ত্রোপচারের পর ক্রমাগত ব্যথা)
  • পেশির দুর্বলতা ও অতিরিক্ত ওজন
  • সাধারণত পুরুষের তুলনায় নারীদের হাঁটুব্যথায় ভোগার হার বেশি।

হাঁটুব্যথার সাধারণ লক্ষণগুলো:

  • ব্যথার পাশাপাশি রোগীর হাঁটু ফুলে যাওয়া বা লালচে হওয়া।
  • হাঁটুর সন্ধি শক্ত হয়ে যাওয়া এবং পুরোপুরি ভাঁজ করতে বা সোজা করতে না পারা।
  • হাঁটুতে গরম অনুভব করা।
  • হাঁটাচলা বা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা বেড়ে যাওয়া।
  • হাঁটুতে ঘষা লাগার মতো বা ‘কটকট’ শব্দ অনুভূত হওয়া।
  • হাঁটুর শক্তি কমে যাওয়া, ফলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে।
  • কেন ফিজিওথেরাপিই আধুনিক সমাধান
  • ফিজিওথেরাপি শুধু ব্যথানাশক ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের বিকল্প নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রেই এটি প্রাথমিক ও সর্বোত্তম চিকিৎসাপদ্ধতি। গবেষণায় প্রমাণিত, সঠিক ফিজিওথেরাপি গ্রহণ করলে অনেক ক্ষেত্রে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে কমে আসে।

ফিজিওথেরাপির ভূমিকা

ফিজিওথেরাপি শুধু ব্যথা কমায় না, এটি হাঁটুর ফাংশন উন্নত করে, হাঁটুর স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, জয়েন্ট সচল রাখে, পেশি শক্ত করে এবং ভবিষ্যতের জটিলতা প্রতিরোধ করে। তাই হাঁটুর ব্যথা অনুভব করলে সময় নষ্ট না করে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়াই উত্তম।

ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা

একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্ট রোগীর হাঁটুব্যথার কারণ ও তীব্রতা বিশ্লেষণ করে একটি সঠিক চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করেন:

হাঁটুব্যথার চিকিৎসায় কিছু ফিজিওথেরাপি টেকনিক ব্যবহার করা হয়। যেমন:

  • থেরাপিউটিক ব্যায়াম
  • ম্যানুয়াল থেরাপি
  • মোবিলাইজেশন থেরাপি
  • ইলেকট্রো থেরাপি, যেমন
  • ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেকট্রিকালনার্ভ স্টিমুলেশন (টেনস)
  • আলট্রাসাউন্ড থেরাপি
  • পালসড শর্টওয়েভ থেরাপি
  • শারীরিক ভঙ্গি ও হাঁটাচলার প্রশিক্ষণ
  • হিট বা কোল্ড থেরাপি

সতর্কতা

  • দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না।
  • ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
  • আরামদায়ক জুতা ব্যবহার করুন
  • হাঁটুতে অতিরিক্ত চাপ না দেওয়া
  • সিঁড়িতে ওঠানামা বা ভারী বোঝা বহনে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
  • নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন।

লেখক: বাত-ব্যথা, প্যারালাইসিস, স্পোর্টস ইনজুরি ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ।

আলোক হেলথকেয়ার, মিরপুর, পল্লবী

স্বাস্থ্য-গবেষণা

প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে শহুরে জীবন, বলছেন বিজ্ঞানীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

শহুরে জীবনের প্রতি কারও থাকে আকর্ষণ, আবার কারও প্রয়োজন। অনেকে জীবনের তাগিদে শহরে ছুটে আসছে। আবার শহরে থাকা অনেকে পালাতে চাইছে এই ব্যস্ত জীবন ছেড়ে। যতই দিন যাচ্ছে বিশ্বজুড়ে শহরায়ন-নগরায়নের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। তবে শহর ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ ও সামর্থ্য খুব কম মানুষেরই থাকে। এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, উন্নত জীবনের নামে এই দ্রুতগতির শহরায়ন মানুষের জন্য যতটা না ইতিবাচক, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতির হয়ে উঠছে।

মার্কিন সাপ্তাহিক সংবাদ ম্যাগাজিন নিউজউইক ইংল্যান্ডের লাফবোরো ইউনিভার্সিটি ও সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ইউনিভার্সিটির বিবর্তনবাদ নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের এ তথ্য তুলে ধরেছেন।

আধুনিক শহরে বসবাস মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নাও হতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলেন, ‘দ্রুত শিল্পায়ন’ এত দ্রুত মানুষের অভ্যাস পরিবর্তন করছে যে আমাদের জৈবিক গঠন তা অনুসরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। ব্যস্ত, জনাকীর্ণ ও দূষিত শহরে বসবাস এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের অভাব মানুষের মূল জৈবিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করছে, যা বেঁচে থাকার ও প্রজননের জন্য অপরিহার্য।

গবেষকদের মতে, শহরে বসবাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে অ্যালার্জি এবং অটোইমিউন রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পাশাপাশি, জ্ঞানগত ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে, যা মানসিক বিকাশ ধীর এবং মানসিক বয়স দ্রুত হওয়ার দিকে নিয়ে যেতে পারে, আর শারীরিক শক্তি ও ধৈর্য্যও কমতে পারে।

এছাড়াও তাঁরা বলছেন, এটি প্রজনন স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যার ফলে বন্ধ্যাত্ব ও শুক্রাণু কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বিশ্বজুড়ে প্রজনন হার কমছে আর দীর্ঘস্থায়ী রোগের সংখ্যা বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ শহরে বসবাস করবে। যার ফলে এ ধরনের প্রভাবের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

লাফবোরো ইউনিভার্সিটির মানব বিবর্তনীয় শারীরবিদ্যার সিনিয়র লেকচারার ড্যানি লংম্যান বলেন, মানব ইতিহাসের অধিকাংশ সময় আমাদের জৈবিক কাঠামো প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু শিল্পায়নের ফলে আমাদের চারপাশের পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে যে আমাদের দেহ তা পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেনি। তিনি এটিকে ‘পরিবেশগত অমিল তত্ত্ব’ (Environmental Mismatch Hypothesis) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

লংম্যান বলেন, এই গবেষণায় পরীক্ষাগার, পরীক্ষা, ক্ষেত্র গবেষণা এবং জনসংখ্যা গবেষণার ফলাফলগুলো একত্রিত করা হয়েছে। নতুন তথ্য সংগ্রহের পরিবর্তে গবেষকেরা নৃবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করেছেন, যাতে বোঝা যায় আধুনিক পরিবেশ মানুষের শরীরকে কীভাবে প্রভাবিত করে। তাদের ফলাফলে শহরে বসবাসের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

শহরে প্রতিদিনের শব্দ, ভিড়, যানবাহন, বাড়তে থাকা প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রকৃতির সঙ্গে সীমিত সংযোগ শরীরের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা সবসময় সক্রিয় রাখে। এর ফলে উদ্বেগ বেড়ে যেতে পারে, ঘুম বিঘ্নিত হতে পারে এবং মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা কমতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে এ ধরনের স্থায়ী চাপ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, হৃদয়ে চাপ, জ্ঞানগত হ্রাস, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় ভারসাম্যহীনতা এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের হ্রাসের কারণ হতে পারে।

লংম্যান বলেন, দূষিত, গোলমালপূর্ণ ও ভিড়পূর্ণ শহুরে পরিবেশ শারীরিক সক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে ধৈর্যশীলতাসম্পন্ন কাজে। ব্যস্ত শহরের সড়কে যাতায়াত কেবল অসুবিধাজনক নয় বরং এর বাস্তব জৈবিক প্রভাবও থাকতে পারে।

গবেষকেরা মনে করেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির এবং শহরের সম্প্রসারণের কারণে মানুষ শিগগিরই প্রাকৃতিক আবাসস্থলে ফিরতে পারবে না। গবেষণায় দেখা গেছে, আধুনিক শহুরে জীবন ও আমাদের জৈবিক গঠনের মধ্যে অমিল বোঝা আজকের শহরগুলোর স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্য

শীতে কানের সমস্যা ও ইউস্টেশিয়ান টিউবের গুরুত্ব: কী করবেন

ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

শীতকাল এলেই কানের বিভিন্ন সমস্যা বাড়তে দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ হলো ইউস্টেশিয়ান টিউব। মধ্যকর্ণ ও নাকের পেছনের অংশকে যুক্ত করা এক সরু নালি, যার স্বাভাবিক কার্যকারিতা ঠান্ডা আবহাওয়ার প্রভাবে সহজেই বিঘ্নিত হতে পারে। কানের ভেতরের চাপ ঠিক রাখা এবং মধ্যকর্ণে জমে থাকা বায়ু বা তরল বের করে দেওয়াই এই টিউবের মূল কাজ।

কিন্তু শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস, ঘন সর্দি-কাশি বা নাক বন্ধ হয়ে গেলে টিউবটি ব্লক হয়ে যায়। এতে কান ভারী লাগা, ব্যথা, শব্দ কম শোনা বা ‘পপিং’ অনুভূতির মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শীতকালে নাকের প্রদাহ বাড়ায় ইউস্টেশিয়ান টিউবের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কী করবেন?

নাক পরিষ্কার রাখা, ধুলাবালু এড়ানো, ঠান্ডা হাওয়া থেকে সুরক্ষা এসব ছোট সচেতনতা বড় সমস্যার ঝুঁকি কমাতে পারে। শীতে রাতে বাইরে বেরোলেই পরতে হবে কানঢাকা পোশাক। মাফলার, মাঙ্কি টুপি থেকে এখনকার বাহারি কানঢাকা, সুবিধামতো কিছু একটা পরে নিলেই হলো।

কখন ডাক্তার দেখাবেন

নিম্নলিখিত গুরুতর লক্ষণগুলোর মধ্যে যদি আপনার কোনো লক্ষণ দেখা দেয়, তবে চিকিৎসার পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।

  • শীতে ঠান্ডা লেগে হাঁচি ও সর্দি-কাশির সঙ্গে অনেক সময় কানে তালা লাগার ঘটনাও ঘটে। কানে তালা মানে, কান বন্ধ হয়ে থাকা, কিছু না শোনা। সর্দি বা অ্যালার্জিজনিত কাশির সমস্যা থেকে কান বন্ধ মনে হলে দ্রুত নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ দেখাবেন।
  • কানে তীব্র ব্যথা দেখা দিলে, যা ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ দিয়েও যদি ভালো হয় না।
  • কানের ব্যথার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর থাকলে, যা অন্তর্নিহিত সংক্রমণ নির্দেশ করতে পারে।
  • শ্রবণশক্তিতে হঠাৎ বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। সঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হলে অস্থায়ী বা এমনকি স্থায়ী শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। শ্রবণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাথমিক হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।
  • কান থেকে তরল পদার্থ বের হলে।

সব শেষে বলি, শীতে কানের সমস্যা হঠাৎই বাড়তে পারে; কিন্তু তার বেশির ভাগই প্রতিরোধযোগ্য। নাকের যত্ন নিন, ঠান্ডা বাতাসে কান ঢেকে রাখুন, সর্দি-কাশি অবহেলা করবেন না; আর উপসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হলে দ্রুত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

লেখক: আবাসিক সার্জন (ইএনটি), সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

স্বাস্থ্য

ব্যাডমিন্টন খেলায় চোখে আঘাত পেলে করণীয়

ডা. মো. আরমান হোসেন রনি 
ব্যাডমিন্টন খেলায় চোখে আঘাত পেলে করণীয়

ব্যাডমিন্টন অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দ্রুতগতির ইনডোর খেলা। শাটলককের গতিবেগ কখনো কখনো ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ফলে খেলোয়াড়দের চোখ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বিশেষত ডাবলস খেলায় হঠাৎ শাটলকক বা র‍্যাকেটের আঘাত চোখে লাগা অস্বাভাবিক নয়। চোখে আঘাত পেলে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না হলে দৃষ্টিশক্তির স্থায়ী ক্ষতি, এমনকি অন্ধত্বের মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করণীয়, তা জানা সবার জন্যই জরুরি।

চোখে আঘাতের সাধারণ লক্ষণ

ব্যাডমিন্টনের শাটলকক বা র‍্যাকেট চোখে লাগলে যে উপসর্গ দেখা দিতে পারে:

  • তীব্র ব্যথা বা জ্বালা
  • চোখ ও চোখের পাতা ফুলে যাওয়া
  • চোখে ঝাপসা দেখা
  • চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা রক্তক্ষরণ
  • আলোতে তাকাতে অসুবিধা
  • চোখের ভেতরে কালো দাগ, ছোপ ছোপ দেখা
  • চোখ থেকে পানি পড়া
  • চোখ নাড়াচাড়া করলে ব্যথা
  • এগুলোর যেকোনো একটি দেখা দিলেও বিষয়টি হেলাফেলা করা উচিত নয়।

আঘাত পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক করণীয়

শান্ত থাকুন এবং চোখ নাড়াচাড়া কমান: আঘাতের পর অতিরিক্ত চোখ ঘষা, চেপে ধরা বা নাড়াচাড়া করলে ভেতরের ক্ষতি আরও বেড়ে যেতে পারে। তাই প্রথমেই শান্ত থাকুন এবং চোখটি যতটা সম্ভব স্থির রাখুন।

ঠান্ডা সেঁক দিন: একটি পরিষ্কার কাপড়ে বরফ বা ঠান্ডা পানি নিয়ে বন্ধ চোখের পাতার ওপর ১০-১৫ মিনিট ধরে হালকা সেঁক দিন। এতে ব্যথা ও ফোলা ভাব কমে আসবে। তবে খুব বেশি চাপ দেবেন না।

চোখ ঘষা বা চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন: চোখে ভেতরে রক্তক্ষরণ বা কর্নিয়ায় ক্ষত থাকলে ঘষা বা চাপ দিলে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে।

কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলুন: লেন্সের ওপর আঘাত লাগলে এটি ভেঙে চোখের ভেতরে বেশি ক্ষতি করতে পারে। তবে খুলতে গিয়ে ব্যথা বা অসুবিধা হলে জোর করবেন না। চিকিৎসকের সাহায্য নিন।

কোনোভাবেই ঘরোয়া চোখের ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না: চোখে আঘাতের ধরন না জেনে ওষুধ ব্যবহার করলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। বিশেষত স্টেরয়েডজাতীয় আই ড্রপ কখনোই নিজে থেকে ব্যবহার করা যাবে না।

জরুরি চিকিৎসা নেওয়া কেন প্রয়োজন?

চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গ। আঘাতের পর বাহ্যিকভাবে সামান্য ফোলা বা লাল ভাব দেখালেও ভেতরে রেটিনা, আইরিশ বা লেন্সে গুরুতর ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে, যা সাধারণ মানুষের চোখে বোঝা যায় না। বিশেষভাবে কয়েক ধরনের আঘাত খুব বিপজ্জনক—

চোখের ভেতরে রক্ত জমা হওয়া: ব্যাডমিন্টনের আঘাতে এটি সবচেয়ে সাধারণ। চোখের কালো অংশে রক্ত জমে গিয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায় এবং চোখের চাপ বেড়ে গ্লুকোমা হতে পারে। এটি জরুরি অবস্থা।

কর্নিয়ায় ক্ষত বা আঁচড়: আঘাতের ফলে চোখে তীব্র ব্যথা, আলো সহ্য না হওয়া, পানি পড়া দেখা দেয়। দ্রুত চিকিৎসা না হলে সংক্রমণ হয়ে চোখে স্থায়ী দাগ পড়তে পারে।

রেটিনার আঘাত বা রেটিনা ছিঁড়ে যাওয়া: রেটিনা ছিঁড়ে গেলে চোখের সামনে আকস্মিক আলো ঝলকানি, কালো দাগ, ছায়া দেখা দিতে পারে। এটি উপেক্ষা করলে দৃষ্টি নষ্ট হতে পারে।

চোখের হাড় ভেঙে যাওয়া: র‍্যাকেটের শক্ত আঘাতে চোখের চারপাশের হাড় ভেঙে যেতে পারে। এতে চোখ ভেতরে ঢুকে যাওয়া, ডাবল ভিশন বা চোখ নাড়াতে সমস্যা হতে পারে।

ওপরের যেকোনো অবস্থাই অত্যন্ত গুরুতর, তাই দ্রুত চক্ষুবিশেষজ্ঞ বা কাছের হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যেতে হবে।

চোখের আঘাত প্রতিরোধে করণীয়

প্রোটেকটিভ আই গ্লাস বা স্পোর্টস গগলস ব্যবহার করুন: বিশেষ করে দুজন এক পক্ষে খেলার সময় চোখের ঝুঁকি অনেক বেশি। স্পোর্টস গগলস আঘাতের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়।

খেলায় পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখুন: পার্টনারের কাছাকাছি দাঁড়ালে র‍্যাকেট চোখে লাগার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শট মারার সময় সতর্কতা: জোরে স্ম্যাশ মারার আগে সতর্ক করলে পার্টনার প্রস্তুত হতে পারে।

শিশুরা বা নবীন খেলোয়াড়দের জন্য বাড়তি সতর্কতা: তাদের সমন্বয় দক্ষতা কম থাকায় চোখে আঘাত লাগার ঝুঁকি বেশি।

লেখক: চক্ষুবিশেষজ্ঞ ও সার্জন, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

স্বাস্থ্য

পুরুষের টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়াতে যে ধরনের খাবার খেতে হবে

লিনা আকতার 
পুরুষের টেস্টোস্টেরন হরমোন বাড়াতে যে ধরনের খাবার খেতে হবে

বয়স ৩০ বছর পার হলে পুরুষের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ কমতে শুরু করে। ফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের পাশাপাশি কামবাসনা কমে যাওয়া, লিঙ্গোত্থানে সমস্যা, খারাপ মেজাজসহ মনোযোগের অভাব দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত কিছু খাবার খাওয়ার অভ্যাস করলেই উপকার পাওয়া যায়। পুরুষের জন্য টেস্টোস্টেরন একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। এটি চুল পড়া, দাড়ি বৃদ্ধি ও যৌনজীবনের সঙ্গে যুক্ত। একজন পুরুষ ৪০ বছর বয়সে পৌঁছালে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা প্রতিবছর প্রায় ১ শতাংশ করে হ্রাস পায়।

টেস্টোস্টেরন বাড়াতে খাদ্যাভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা পুষ্টির ঘাটতি শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, কম চর্বিযুক্ত, উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাদ্য টেস্টোস্টেরন মাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া আরও একটি গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ কার্বোহাইড্রেট ডায়েট অনুসরণকারী পুরুষদের তুলনায় উচ্চ প্রোটিন ডায়েট অনুসরণকারী পুরুষদের টেস্টোস্টেরন মাত্রা বেশি ছিল।

টেস্টোস্টেরন বাড়াতে খাবার

ডিমের কুসুম: ডিমে প্রোটিন, ভিটামিন ডি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে। এ ছাড়া সেলেনিয়াম নামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা টেস্টোস্টেরন বাড়াতে সাহায্য করে।

ক্রুসিফেরাস সবজি: ক্রুসিফেরাস সবজিতে ইন্ডোল-থ্রি কার্বিনল নামক একটি যৌগ থাকে; যা টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ক্রুসিফেরাস সবজি হলো ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকলি প্রভৃতি।

ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ শাকসবজি: পাতাযুক্ত সবুজ, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খনিজ, যা টেস্টোস্টেরন মাত্রাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ পাতাযুক্ত শাকসবজি হলো পালংশাক, ডাঁটাশাক, কলমিশাক, ধনেপাতা ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য ম্যাগনেশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার হলো মটরশুঁটি, বাদাম, বীজ।

চর্বিযুক্ত মাছ: চর্বিযুক্ত মাছে জিংকের পরিমাণ বেশি। এ ছাড়া এতে ভিটামিন ডি আছে। এগুলো টেস্টোস্টেরন উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা হরমোন নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরি। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন ডি কম থাকা পুরুষদের হাইপোগোনাডিজম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যাদের ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বেশি তাদের তুলনায়।

মধু: মধু টেস্টোস্টেরন উৎপাদনে সহায়তা করে। এটি লুটেইনাইজিন হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে; যা অণ্ডকোষে, টেস্টোস্টেরন উৎপাদন বাড়াতে ভূমিকা রাখে। মধুতে ক্রাইসিন নামক একটি যৌগ রয়েছে। এটি টেস্টোস্টেরনকে ইস্ট্রোজেনে রূপান্তরিত করতে বাধা দেয়। এর ফলে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।

জলপাই তেল: এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল হৃদ্‌রোগের জন্য উপকারী; এ তথ্য অনেকেরই জানা। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ২৫ মিলিলিটার বা পাঁচ চা-চামচ জলপাই তেল গ্রহণ করলে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা ১৭ শতাংশ এবং এলএইচ হরমোনের মাত্রা ৪২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

ডালিম, চেরি, বেরিজাতীয় খাবার: ডালিম, চেরি এবং বেরিজাতীয় খাবারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা টেস্টোস্টেরন উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে। ২০২১ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ডালিম, চেরি এবং বেরিজাতীয় খাবার স্থূলতা-সম্পর্কিত প্রদাহ থেকে রক্ষা করে; যা টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে পারে।

দুগ্ধজাত খাবার: দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়াতে পারে। দুধে থাকে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, ভিটামিন ডি; যা হরমোন সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

কোকে পণ্য: কোকেতে কোয়ারসেটিন নামক ফ্ল্যাভোনয়েড থাকে। ১৭টি গবেষণায় দেখা গেছে, এই শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট টেস্টোস্টেরন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডো ম্যাগনেশিয়ামের একটি ভালো উৎস। তবে এখানে বোরন নামের আরেকটি যৌগ রয়েছে, যা টেস্টোস্টেরন উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এটি ইরেকটাইল ডিসফাংশনের চিকিৎসা করতে পারে।

রসুন: রসুন ফ্ল্যাভোনয়েডসমৃদ্ধ। এটি প্রদাহ এবং শরীরে ক্ষতিকর কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সাহায্য করে। ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, রসুন শুক্রাণু উৎপাদনে এবং উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেস্টোস্টেরন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে।

যেসব খাবার এড়িয়ে চলবেন

  • অতিরিক্ত চিনি ও চিনিযুক্ত খাবার।
  • অতিরিক্ত লবণাক্ত খাবার।
  • ভাজাপোড়া ও খারাপ চর্বিযুক্ত খাবার।
  • বাইরের ফাস্ট ফুড, জাঙ্কফুড এবং প্যাকেটজাত খাবার।

পুষ্টিবিদ, রাইয়ান হেলথ কেয়ার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, দিনাজপুর

