Ajker Patrika
স্বাস্থ্য

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালককে ওএসডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালককে ওএসডি

রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. মামুনুর রশীদকে স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আজ রোববার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব (পার-২) সনজীদা শারমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ পদায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন দায়িত্বে নিয়োগ পাওয়ার পর গত ২০ মে যোগদান করতে গেলে কলেজ শাখার সাবেক ও বর্তমান ছাত্রদল নেতাদের বাধার মুখে পড়েন ডা. মো. মামুনুর রশীদ। পরে সেদিন যোগদান না করেই ফিরে যান।

পরবর্তীতে ২১ মে তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেন। এরপর ৩ জুন নিজ কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সমর্থিত চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) সদস্য এবং তাদের সমর্থিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, নার্স ও ছাত্রদল সংশ্লিষ্টদের প্রতিবাদের মুখে পড়েন।

ওই সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তিনি কার্যালয় ত্যাগ করেন। এ পরিস্থিতির মধ্যে কর্মস্থলে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে গত ৪ জুন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিবকে চিঠি পাঠান ডা. মো. মামুনুর রশীদ। চিঠিতে কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

বিষয়:

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ওএসডিমেডিকেল কলেজসরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজস্বাস্থ্য
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