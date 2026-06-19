হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু

হামের উপসর্গ নিয়ে এক দিনে আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ১৭৪ জন।
হামবিষয়ক হালনাগাদ তথ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় সিলেটে দুজন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজন করে মোট দুজন হামের উপসর্গে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে।
এ নিয়ে দেশে হাম ও হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা ৬৭০ জনে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে হামের উপসর্গে ৫৭৭ শিশু এবং নিশ্চিত হামে ৯৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
গত এক দিনে হামের উপসর্গ নিয়ে ৯৭২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৩৬১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২১৬ এবং বরিশাল বিভাগে ১৩২ জন ভর্তি হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৮৯৩ জন।
সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গত ৯৬ দিনে ৯০ হাজার ৯৮২ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ দেখা গেছে। তাদের মধ্যে ৭৫ হাজার ১৫৬ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। মোট ১০ হাজার ৮৬৯ জনের হাম শনাক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে ৭১ হাজার ৩৯৬ জন।
দক্ষিণ আমেরিকায় বিড়াল ও মানুষের মধ্যে একটি মারাত্মক ছত্রাকের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রেও আঘাত হানতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ১৯৯০-এর দশকে ব্রাজিলে প্রথম শনাক্ত হওয়া এই ছত্রাকের নাম ‘স্পোরোথ্রিক্স ব্রাসিলিয়েনসিস’।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের (নিপসম) পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) পদে অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানাকে পদায়ন করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তিনি নিপসমের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক...১ দিন আগে
ঢাকা ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) পদে প্রস্থডন্টিক্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আওয়াল এবং উপাধ্যক্ষ পদে চিলড্রেন অ্যান্ড প্রিভেনটিভ ডেন্টিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. হায়দার আলী খানকে নিয়োগ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্য১ দিন আগে
দেশে হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এ সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হয়নি। এ নিয়ে চলতি বছর এ পর্যন্ত হাম ও হামের উপসর্গে দেশজুড়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৬৬ জনে।১ দিন আগে