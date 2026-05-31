হামের উপসর্গে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩১ মে ২০২৬, ১৬: ৫৬
মুগদা মেডিকেল হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুর ভিড় বাড়ছে। বাড়তি চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের। ফাইল ছবি

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যু নেই।

আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। এতে গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার তথ্য জানানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৩৭৭ জন। এর মধ্যে হাম শনাক্ত হয়েছে ৫৩ জনের এবং উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩২৪ জনের।

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ঢাকায় একজন ও বরিশালে একজন মারা গেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম ও উপসর্গে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৮৫ শিশুর। এর মধ্যে হামের উপসর্গে দেশে ৪৯৫ শিশুর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৯০ শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৭০ হাজার ৯৩৬ জনের। এ সময় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৬ হাজার ৮৮৬ জন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছে ৫২ হাজার ৮৪১ জন।

