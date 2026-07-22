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ফ্যামিলি কার্ড চাওয়ায় পেটালেন বিএনপি নেতা—দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি ভারতের

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৩০
ফ্যামিলি কার্ড চাওয়ায় পেটালেন বিএনপি নেতা—দাবিতে ছড়ানো ভিডিওটি ভারতের
ফ্যামিলি কার্ড চাওয়ায় বিএনপি নেতার মারধর। ছবি: স্ক্রিনশট

ফ্যামিলি কার্ড চাওয়ায় সাধারণ মানুষকে চেয়ার দিয়ে পিটিয়েছেন ইউনিয়ন বিএনপির চেয়ারম্যান—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

গত রোববার (১৯ জুলাই) ‘আমরা জয় বাংলার লোক’ নামের একটি ফেসবুক পেজসহ একাধিক ( ,, ) পেজ ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়। শেয়ার করা পোস্টগুলোর কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারী দাবিটিকে সত্য মনে করছেন এবং বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

অনুসন্ধানে আলোচিত দাবিতে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর পক্ষে জাতীয় কোনো গণমাধ্যমে প্রতিবেদন কিংবা অন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোনো তথ্য বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পরে ভিডিওটির একাধিক কি-ফ্রেম নিয়ে অনুসন্ধানে ‘न्यूज़ दिगौड़ा’ নামের একটি ভারতীয় ফেসবুক পেজে শেয়ার করা ভিডিও পাওয়া যায়। চলতি বছরের ২ জুন শেয়ার করা এই ভিডিওর সঙ্গে আলোচিত ভিডিওর হুবহু মিল রয়েছে। ওই ভিডিওর ক্যাপশন থেকে জানা যায়, ঘটনাটি বাংলাদেশের নয়, বরং ভারতের মধ্যপ্রদেশের। পেজটিতে একই দাবিতে আরও একটি ভিডিও পাওয়া যায়।

কম্পেরিজন। ছবি: স্ক্রিনশট
কম্পেরিজন। ছবি: স্ক্রিনশট

অধিকতর অনুসন্ধানে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘ভাস্কর নিউজ’-এ ২০২৬ সালের ২ জুন প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন এবং ‘IBC24 Jankarwan’ নামের ইউটিউব চ্যানেলে গত ৮ জুন প্রকাশিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায়, ভারতের মধ্যপ্রদেশের টিকমগড় জেলার রতনগুয়াঁ ভাটা গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার নষ্ট থাকায় গ্রামবাসীরা চরম ভোগান্তিতে ছিলেন। গত ২ জুন বেশ কয়েকজন নারীসহ গ্রামবাসী জতারা এলাকার বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে নষ্ট ট্রান্সফরমারটি দ্রুত বদলে দেওয়ার দাবি জানান। এ সময় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে অফিসে থাকা এক বিদ্যুৎকর্মী ক্ষুব্ধ হয়ে এক নারীর দিকে চেয়ার ছুড়ে মারেন। এর পরপরই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে বিদ্যুৎকর্মীদের হাতাহাতি ও মারামারি শুরু হয়। পরে ওই ঘটনায় বিদ্যুৎ বিভাগের পাঁচ কর্মীর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় মামলা (এফআইআর) করা হয়।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
গণমাধ্যমের প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

সিদ্ধান্ত

‘ফ্যামিলি কার্ড চাওয়ায় চেয়ার দিয়ে সাধারণ মানুষকে পেটালেন ইউনিয়ন বিএনপির চেয়ারম্যান’—দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি ভারতের। ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের একটি বিদ্যুৎ অফিসে গ্রামবাসী ও বিদ্যুৎকর্মীদের হাতাহাতির ঘটনার ভিডিওকে আলোচিত দাবিতে ছড়ানো হচ্ছে। এ ছাড়া বিএনপির ইউনিয়ন পর্যায়ের সর্বোচ্চ নেতার পদবি চেয়ারম্যান নয়, সভাপতি।

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বিষয়:

বিএনপিভাইরাল ভিডিওদেশসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমফ্যাক্টচেক
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