Ajker Patrika
দেশ

ফ্যাক্টচেক /গণভোট নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারীর নামে মিথ্যা প্রচার

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক  
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৩৮
গণভোট নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারীর নামে মিথ্যা প্রচার
গণভোটে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আজহারী দাবিতে ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

‘গণভোটে “না” দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মিজানুর রহমান আজহারী’—এমন দাবিতে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লোগো সম্বলিত ফটোকার্ড প্রচার করা হচ্ছে। আরটিভির ফটোকার্ড নকল করে প্রচারিত ওই ফটোকার্ডে দাবি করা হয়েছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া গণভোটে জনপ্রিয় আলেম ও ইসলামি বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী সবাইকে গণভোটে ‘না’ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

দাবি সংবলিত পোস্ট আছে এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ)।

এই দাবিতে ‘Nahid Islam Nahid’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ‘রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা’ নামের গ্রুপে পোস্ট করা ফটোকার্ড আজ বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত ৮৯৪ বার শেয়ার হয়েছে এবং রিয়েকশন পড়েছে ৩ হাজার ৭০০।

ফটোকার্ডটি শেয়ার করা পেজ ও গ্রুপ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সেসব পেজ ও গ্রুপে আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং অন্যান্য দলের বিপক্ষে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।

ফটোকার্ডটির কমেন্টেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ প্রচারিত দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, ধন্যবাদ আজহারী হুজুরকে।’ আবার কেউ বলছেন, এটি কখনো আজহারী সাহেবের বক্তব্য হতে পারে না; এটি গুজবকারীদের ছড়ানো।

অনুসন্ধানের শুরুতেই আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ফটোকার্ডটি পর্যবেক্ষণ করে আজকের পত্রিকা ফ্যাক্টচেক টিম।। পর্যবেক্ষণে এতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির লোগো দেখতে পাওয়া যায়। লোগোর সূত্র ধরে অনুসন্ধানে আরটিভির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে ওই দাবি সংক্রান্ত কোনো তথ্য, প্রতিবেদন কিংবা ফটোকার্ড খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড সার্চ করেও দেশের কোনো গণমাধ্যমে এ সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তবে অনুসন্ধানে আরটিভির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ‘গণভোটে “হ্যাঁ” দেওয়ার আহ্বান জানালেন আজহারী’ লেখা সংবলিত একটি ফটোকার্ড খুঁজে পাওয়া যায়। ফটোকার্ডটির সঙ্গে আলোচিত ফটোকার্ডের শিরোনামে ‘না’ লেখা ছাড়া বাকি লেখার মিল রয়েছে।

আরটিভির প্রচারিত ফটোকার্ডের কমেন্টে যুক্ত করা প্রতিবেদনের লিঙ্ক থেকে জানা, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি গণভোটে ‘হ‍্যাঁ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জনপ্রিয় ইসলামি বক্তা মিজানুর রহমান আজহারী।

গণভোটে আজহারীর না ভোটের আহ্বান দাবিতে ছড়ানো ফটোকার্ডের সঙ্গে আরটিভির ভেরিফাইড পেজের বৈসাদৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট
গণভোটে আজহারীর না ভোটের আহ্বান দাবিতে ছড়ানো ফটোকার্ডের সঙ্গে আরটিভির ভেরিফাইড পেজের বৈসাদৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) নিজে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ আহ্বান জানান মিজানুর রহমান আজহারী। তিনি বলেন, ‘কিছু পয়েন্টে আপত্তি থাকলেও, গণভোটের বেশিরভাগ পয়েন্ট ইতিবাচক। তাই সার্বিক বিবেচনায় গণভোটে “হ্যাঁ” দেওয়াটাই মোটাদাগে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর মনে করি। তুলনামূলকভাবে এটাই বেটার অপশন।’

তিনি আরও লেখেন, রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার এবং ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করার পথ বন্ধ করতে চাইলে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

আজহারীর অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার আহ্ববান জানিয়ে একটি পোস্টও পাওয়া যায়। ওই পোস্টের সঙ্গে আরটিভির প্রতিবেদনের মিল রয়েছে।

গণভোট নিয়ে আজহারীর ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
গণভোট নিয়ে আজহারীর ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

এ ছাড়া আলোচিত ফটোকার্ডে ব্যবহৃত ফন্টের সঙ্গে আরটিভির ফেসবুক ফটোকার্ডে সাধারণত ব্যবহৃত ফন্টের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, মূল ফটোকার্ড প্রচারের ২ ঘণ্টা পর আলোচিত ফটোকার্ডটি শেয়ার করা হয়েছে। এতে ধারণা করা যায়, মূল ফটোকার্ড সম্পাদিত করে আলোচিত দাবিতে প্রচার করা ফটোকার্ড তৈরি করা হয়েছে।

মূলত ভুয়া ফটোকার্ড তৈরির একটি সাধারণ কৌশল হলো কোনো প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমের লোগো ও লেআউট ব্যবহার করে সম্পাদিত বার্তা বসিয়ে দেওয়া। এতে সাধারণ পাঠক সহজেই বিভ্রান্ত হন।

সুতরাং সার্বিক পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে বলা যায়, মিজানুর রহমান আজহারীর বক্তব্য দাবিতে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির লোগো সম্বলিত ফটোকার্ডটি সম্পাদিত। এ ছাড়া গণভোট প্রশ্নে মিজানুর রহমান আজহারীর অবস্থান দাবিটির বিপরীত।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

আজকের ফ্যাক্টচেকফ্যাক্টচেকত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ক্রিকেট ডিপ্লোমেসিতে বাংলাদেশ গোল্ড মেডেল পেয়েছে’

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

সম্পর্কিত

গণভোট নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারীর নামে মিথ্যা প্রচার

গণভোট নিয়ে মিজানুর রহমান আজহারীর নামে মিথ্যা প্রচার

জামায়াতের নির্বাচনী গানে শাকিব খান— ভিডিওটি এআই নির্মিত

জামায়াতের নির্বাচনী গানে শাকিব খান— ভিডিওটি এআই নির্মিত

‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার

‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার

‘ভোটের দিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে’, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এমন কথা বলেননি

‘ভোটের দিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে’, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এমন কথা বলেননি