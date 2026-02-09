Ajker Patrika
দেশ

ফ্যাক্টচেক /‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক  
‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার
বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে দাবিতে ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

এই দাবিতে ফেসবুকে পোস্ট আছে এখানে (আর্কাইভ), এখানে (আর্কাইভ) এবং এখানে (আর্কাইভ)।

এই দাবিতে ‘মুজিব সৈনিক’ নামের একটি ফেসবুক পেজে প্রচারিত ভিডিওটি আজ সোমবার বেলা ১টা পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বার শেয়ার হয়েছে এবং রিয়েকশন পড়েছে ৪৮৫টি।

ভিডিওটি শেয়ার করা পেজ ও আইডিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পেজ ও আইডিগুলোতে আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বিপক্ষে নিয়মিত পোস্ট করা হয়।

ভিডিওটির কমেন্টেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ প্রচারিত দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলছেন, ‘এত দিনে সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আগেই বলেছি, ভোট হবে না।’ আবার আরেক ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, ‘ও ভাইরে ভাই, মির্জা ফখরুলকে তো ইয়াং লাগে! এটা কত সালের ভিডিও?’

দাবিটির সত্যাসত্য যাচাইয়ের শুরুতেই প্রচারিত ভিডিওটি পর্যবেক্ষণ করে আজকের পত্রিকার ফ্যাক্টচেক টিম। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এতে বেসরকারি যমুনা টিভির লোগো, লোয়ার থার্ডে লেখা আসছে— ইভিএমের ব্যবহারের কথা বলায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা।

উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী সরকার শুরুতেই সর্বসম্মতিক্রমে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার বাতিল করে ব্যালট পেপারে ভোটগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে বলা হয় প্রধান উপদেষ্টা, কখনোই প্রধানমন্ত্রী নয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, আলোচিত দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি ২০২২ সালের ১০ মে যমুনা টিভিতে প্রচারিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি কর্মসূচিতে ধারণ করা।

বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে দাবিতে ছড়ানো ভিডিওর সঙ্গে যমুনা টিভির ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওর সাদৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট
বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে দাবিতে ছড়ানো ভিডিওর সঙ্গে যমুনা টিভির ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওর সাদৃশ্য। ছবি: স্ক্রিনশট

ভিডিওটির কিছু কি-ফ্রেম সার্চ করে দেখা যায়, নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে আয়োজিত যৌথ সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে প্রচারিত ভিডিওটির হুবহু মিল রয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল যমুনা টিভির ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত সেই ভিডিওর শিরোনাম— ‘বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না বিএনপি: ফখরুল।’

ভিডিওর ডেসক্রিপশনে বলা হয়, ‘এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপি। এ নিয়ে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই-সাফ জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বলেছেন, সবার আগে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। নিরপেক্ষ সরকার ও নিরপেক্ষ ইসি নিশ্চিত হলেই কেবল নির্বাচনের কথা হতে পারে। নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের কথা বলায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল। বলেন, এতেই প্রমাণ হয়, সরকার ইচ্ছা করেই নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করছে। পল্টনে যৌথসভা শেষে এসব কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব।’ (বানান ও ভাষা অপরিবর্তিত)

পরবর্তীতে আরও অনুসন্ধানে সম্প্রতি দেশীয় কোনো গণমাধ্যমে নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমনকি বিএনপির কোনো নেতারও মন্তব্য সংবলিত কোনো প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে অধিকতর অনুসন্ধানে ‘বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না বিএনপি: ফখরুল’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়।

রাইজিংবিডির প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
রাইজিংবিডির প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

২০২২ সালের ১০ মে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘আগে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। তারপর নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। এতে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে। বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না।’

এছাড়া বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলেও ২০২২ সালের ১০মে ‘বর্তমান সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না: মির্জা ফখরুল’ শিরোনামে একটি ভিডিও পাওয়া যায়।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

প্রচারিত দাবির বিষয়ে আরও অনুসন্ধানে ১৮ জুন ২০২২ সালে ঢাকা টাইমসে ‘নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি: ফখরুল’

প্রথম আলোর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট
প্রথম আলোর প্রতিবেদন। ছবি: স্ক্রিনশট

এ ছাড়া ১৯ জুলাই ২০২৩ দৈনিক প্রথম আলোতে ‘এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন নয়: মির্জা ফখরুল’ শিরোনামসহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিএনপির নির্বাচন বর্জন নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের উদ্বৃতিতে প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সুতরাং, সার্বিক অনুসন্ধানে স্পষ্ট যে, সাম্প্রতিক দাবিতে প্রচারিত ভিডিওটি পুরোনো। প্রকৃতপক্ষে এটি ২০২২ সালে বিএনপির এক কর্মসূচিতে মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের ভিডিও বর্তমানের দাবিতে প্রচার করা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

বিএনপিসরকারনির্বাচনভিডিওফ্যাক্টচেক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচন না করার ঘোষণা মাহমুদুর রহমান মান্নার

বাংলাদেশেই বিশ্বের প্রথম নির্বাচন, যেখানে ফলাফল নির্ধারণ করবে জেন-জি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের মোবাইল নিতে বাধা নেই: ইসি সানাউল্লাহ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

কেশবপুরে জামায়াত প্রার্থীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের অভিযোগ

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

টি-শার্ট পরে লাঠি হাতে তেড়ে যাওয়ার ভিডিও নিয়ে যা বললেন ডিএমপি কমিশনার

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বিএনপির চেয়ে ৪ আসনে এগিয়ে জামায়াত, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ৭৫ আসনে: আইআইএলডির জরিপ

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরণ দেবে আইসিসি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

‘দিল্লি হবে খালিস্তান’—বার্তা দিয়ে ভারতের সংসদ ভবন ও ৯ স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

সম্পর্কিত

‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার

‘নির্বাচন বর্জন করেছে বিএনপি’ দাবিতে মির্জা ফখরুলের নামে পুরোনো ভিডিও প্রচার

‘ভোটের দিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে’, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এমন কথা বলেননি

‘ভোটের দিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে’, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এমন কথা বলেননি

আজকের পত্রিকার নামে ছড়িয়ে পড়া এই ফটোকার্ডটি ভুয়া

আজকের পত্রিকার নামে ছড়িয়ে পড়া এই ফটোকার্ডটি ভুয়া

মধ্যরাতে মাঝরাস্তায় বাঘকে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে মাতাল—ভাইরাল ভিডিওটি ফেক

মধ্যরাতে মাঝরাস্তায় বাঘকে মদ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে মাতাল—ভাইরাল ভিডিওটি ফেক