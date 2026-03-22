এনসিপিকে নিয়ে তাসনিম জারার মন্তব্য দাবিতে ভাইরাল ফটোকার্ডটি ভুয়া

এনসিপিতে যোগ দেওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। ক্ষমতার লোভে তারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে জোট করবে, এটা কখনো কল্পনাও করিনি—তাসনিম জারার নামে এমন একটি উদ্ধৃতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ফটোকার্ডটিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাবেক এই নেত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে আলোচিত মন্তব্যটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
এই দাবিতে ফেসবুকে একাধিক (১ , ২ , ৩, ৪, ৫ ) পোস্ট রয়েছে।
‘Abdur Rahman’ নামের একটি ফেসবুক পেজে ১৯ মার্চ বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। আলোচিত দাবিতে এই পোস্টটিই সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। পোস্টটিতে আজ (২২ মার্চ) বেলা ১২টা ৪৩ মিনিট পর্যন্ত প্রায় ৫৩ হাজার রিয়েকশন, ৬ হাজার ১০০ কমেন্ট এবং ৭৬৮ শেয়ার রয়েছে।
ভাইরাল পোস্টগুলোতে দেখা যায়, একই বক্তব্য বিভিন্ন পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে ছড়ানো হচ্ছে। অনেক ব্যবহারকারী মন্তব্যটিকে সত্য মনে করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, আবার কেউ কেউ এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান
আলোচিত ফটোকার্ডটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এতে কোনো সূত্র বা বক্তব্যের উৎস উল্লেখ করা হয়নি। বক্তব্যটি কোথায়, কবে বা কোন মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে—সে সম্পর্কেও কোনো তথ্য নেই।
বিষয়টি যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুসন্ধান করা হলে দেশীয় কোনো সংবাদমাধ্যমে তাসনিম জারার এমন কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া তাঁর অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টেও আলোচিত মন্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি।
আরও অনুসন্ধানে দেখা যায়, ‘গুপ্ত ভিশন’ নামের একটি ফেসবুক পেজে একই ধরনের একটি পোস্ট ১৮ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪৬ মিনিটে শেয়ার করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অনেকেই এটিকে সত্য মনে করে বিভিন্ন পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি শেয়ার করেন। মূলত এখান থেকেই আলোচিত দাবিতে ফটোকার্ডটি ছড়িয়ে পড়ে।
যাচাইয়ে দেখা যায়, ‘গুপ্ত ভিশন’ নামের পেজটি মূলত স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক কনটেন্ট প্রকাশ করে থাকে।
সিদ্ধান্ত
সাধারণত স্যাটায়ার ফেসবুক পেজের কনটেন্ট অনেক সময় ব্যবহারকারীরা সত্য ধরে শেয়ার করেন। ‘গুপ্ত ভিশন’ পেজের এই পোস্টটিও একইভাবে অনেক ব্যবহারকারী যাচাই না করেই শেয়ার করেছেন। তাসনিম জারার উদ্ধৃতি দাবিতে ভাইরাল ফটোকার্ডটি ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর।
পূর্ণিমার রাতে মানুষের আচরণ বদলে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়, এমনকি অপরাধ প্রবণতাও বাড়ে—এমন ধারণা বহুদিন ধরে প্রচলিত। এই বিশ্বাসকে ‘লুনাসি ইফেক্ট’ বা ‘লুনার ইফেক্ট’ বলা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা জায়গায় প্রায়ই দাবি করা হয়, পূর্ণিমার প্রভাবে মানুষ বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, এ সময় ঝগড়া-বিবাদ...৪ মিনিট আগে
‘বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার কারণেই বাংলাদেশ এতিম হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে তাঁকে সর্বসম্মতভাবে সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মেনে নেওয়ার একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তাঁর হত্যাকাণ্ড মুসলিম উম্মাহর সেই স্বপ্নকে চূর্ণ করে দেয়’—মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের মন্তব্য দাবিতে...২ দিন আগে
আর্লিং হালান্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ও ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাল ভিডিও ও ছবি শেয়ার করে দাবি করা হচ্ছে, বর্তমান ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যানচেস্টার সিটি ক্লাব এবং নরওয়ে জাতীয় দলের ওই ফরোয়ার্ড ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।২ দিন আগে
ইসরায়েলের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ফটোকার্ড ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল পোস্টে বলা হচ্ছে, ইসরায়েলের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিনকে নেতানিয়াহুর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।৩ দিন আগে