মোটরসাইকেলের শোরুমে ঢুকে কুপিয়ে হত্যার ভিডিওটি ভারতের

বাংলাদেশে মোটরসাইকেলের একটি শোরুমে ঢুকে এক ব্যক্তিকে এলোপাতাড়ি মারধর ও কুপিয়ে হত্যা করেছে এবং শোরুমের সবকিছু হাতিয়ে নিয়েছে—এমন দাবিতে একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
এই দাবিতে প্রচারিত কয়েকটি পোস্ট আছে এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।
ভিডিওটি শেয়ার করে একটি ফেসবুক পোস্টের ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, ‘২৪ এর স্বাধীন বাংলাদেশ বলে কথা!! উপভোগ করুন নিউ মগের মুল্লুক মার্কা বাংলাদেশ!! ইয়ামাহা শো-রুমে ডুকে কি ভাবে লোকটাকে মারে ফেললো দেখুন! কি ভয়ংকর।।।।।’ (লেখা ও বানান অপরিবর্তিত)
অন্য একটি পোস্টে এই ঘটনাকে বর্তমান বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির চিত্র দাবি করে লেখা হয়েছে, ‘স্বাধীন বাংলাদেশ!! উপভোগ করুন নিউ বাংলাদেশ!! ইয়ামাহা সোরুমে ডুকে কি ভাবে লোকটাকে মারে ফেললো দেখুন!!’ (লেখা ও বানান অপরিবর্তিত)
শেয়ার করা এসব পোস্টের কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ব্যবহারকারীরা এটিকে সত্য মনে করে দেশের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।
প্রচারিত ভিডিওটিতে দেখা যায়, মোটরসাইকেলের শোরুমের ভেতরে একজন ব্যক্তি ডেস্কে বসে আছেন এবং হঠাৎ মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি এসে তাঁর ওপর নৃশংস হামলা চালান। তবে ভিডিওর কোথাও বাংলাদেশ-সংক্রান্ত কোনো দৃশ্যমান তথ্য, তারিখ কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো সংবাদসূত্র পাওয়া যায়নি।
ভিডিওটির কয়েকটি কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে ‘The Siasat Daily’-এর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট পাওয়া যায়। ওই পোস্টে ভিডিওটিকে ভারতের বিহার রাজ্যের দারভাঙ্গা জেলার ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আরও অনুসন্ধানে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘Republic Bharat’-এর অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গত ১৩ জুন প্রকাশিত একটি ভিডিও প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়। ‘Darbhanga Yamaha Showroom Murder : दरभंगा के बाइक शोरूम में दिन दहाड़े ’मौत का लाइव तांडव’..!’ ক্যাপশনে প্রচারিত ওই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ভারতের বিহারের দারভাঙ্গায় একটি মোটরসাইকেলের শোরুমের ভেতরে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে।
একই বিষয়ে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যম ‘Hindustan Times’ এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঘটনাটি ২০২৬ সালের ১২ জুনের। বিহারের দারভাঙ্গা জেলার চন্দনপট্টি চকের কাছে অবস্থিত একটি মোটরসাইকেল শোরুমে এই হামলা হয়। নিহত ব্যক্তি ওই শোরুমের ম্যানেজার ছিলেন, যাঁর নাম মোহাম্মদ ফয়েজ আহমেদ।
প্রতিবেদনে পুলিশের বরাতে বলা হয়, শোরুমে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ হামলাকারীকে ওই শোরুমের একজন সাবেক কর্মী হিসেবে শনাক্ত করেছে। অভিযুক্তের নাম সোনু কুমার পাসওয়ান এবং পুলিশ ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। মূলত চাকরিচ্যুতি বা পূর্ব কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভের জেরে এই হত্যাকাণ্ড।
ভারতে পূর্ব বিরোধের জেরে চাকরিচ্যুত কর্মীর হাতে শোরুম ম্যানেজার খুন হওয়ার সিসিটিভি ফুটেজকে বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির চিত্র হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে।
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