রাজধানীতে সকালবেলায় তাপমাত্রা কমেছে, সারা দিন কেমন কাটবে

রাজধানীতে সকালবেলায় তাপমাত্রা কমেছে, সারা দিন কেমন কাটবে
সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজ শুক্রবার সকালে রাজধানী ঢাকা আকাশ থেকে ছড়িয়েছে মিষ্টি রোদ। সঙ্গে বইছে হালকা বাতাস। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগের দিন বৃহস্পতিবার সকালের চেয়ে আজ ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। গতকাল সকাল ৬টায় এই অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ একই সময় ছিল ২৪ দশমিক ৪।
তবে শুক্রবার দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। আজ সকাল ৭টায় পরবর্তী ৬ ঘণ্টার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।
এ ছাড়া আজ সকাল ৬ টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৭৮ শতাংশ।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, রাজধানী ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৫টা ১৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৬টা ৮ মিনিটে।
ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির আভাস দিলেও সারা দেশে আজ তা কিছুটা কমতে পারে। গতকাল সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুক্রবার প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।