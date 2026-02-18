Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় দিনের বেলা বাড়বে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় দিনের বেলা বাড়বে গরম
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় আগের দিন মঙ্গলবারের থেকে আজ বুধবার সকালে কিছুটা ঠান্ডা পড়েছিল। গতকাল সকালে এই মহানগরীর তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি কমে হয়েছে ১৭ দশমিক ৯।

আজকের সকাল কিছুটা শীতল থাকলেও আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৫ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৫৫ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ২৯ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তাঢাকাপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রতিনিধিত্ব কম, চট্টগ্রামে ক্ষোভ

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রতিনিধিত্ব কম, চট্টগ্রামে ক্ষোভ

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নতুন মন্ত্রিসভা: প্রভাবশালীদের ঠাঁই হয়নি, বরিশালে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

ভেঙে গেল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

মির্জা আব্বাসসহ ১০ জনকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা নিয়োগ

সম্পর্কিত

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে

ঢাকায় দিনের বেলা বাড়বে গরম

ঢাকায় দিনের বেলা বাড়বে গরম

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে লঘুচাপ, সারা দেশে বাড়বে তাপমাত্রা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে লঘুচাপ, সারা দেশে বাড়বে তাপমাত্রা

ঢাকায় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে

ঢাকায় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে