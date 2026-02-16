Ajker Patrika
পরিবেশ

সারা দেশে গরম আরও বাড়ার পূর্বাভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ২৬
সারা দেশে গরম আরও বাড়ার পূর্বাভাস
ফাইল ছবি

বসন্তকাল শুরু হলেও প্রকৃতিতে নেই খুব একটা স্বস্তির বার্তা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রার পরদ আরও ঊর্ধ্বমুখী।

গতকাল সোমবার বিকেলের দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে। এ সময় রাজধানী ঢাকায় ছিল ২৯ দশমিক ৫। আর আজ সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ দশমিক ৫। আজ থেকে সারা দেশে গরম আরও বাড়তে পারে।

আজ সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় প্রকাশিত আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে আগামীকাল ১৭ ফেব্রুয়ারি রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ও ২০ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

এদিকে আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এ সময় বিভাগীয় শহর রাজশাহীর তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৫, রংপুরে ১৪, ময়মনসিংহে ১৪ দশমিক ৮, সিলেটে ১ দশমিক ৯, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৩, খুলনায় ১৪ দশমিক ২ এবং বরিশালে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

খুলনায় আ.লীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

দিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সালের নিয়োগ বাতিল

দিল্লির প্রেস মিনিস্টার ফয়সালের নিয়োগ বাতিল

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সম্পর্কিত

সারা দেশে গরম আরও বাড়ার পূর্বাভাস

সারা দেশে গরম আরও বাড়ার পূর্বাভাস

ঢাকায় বাড়তে পারে তাপমাত্রা

ঢাকায় বাড়তে পারে তাপমাত্রা

বসন্তের প্রথম দিনেই সূর্যের তেজ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে

বসন্তের প্রথম দিনেই সূর্যের তেজ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬