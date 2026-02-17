বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে লঘুচাপ, সারা দেশে বাড়বে তাপমাত্রা

শীতকাল বিদায় নিতে না-নিতেই উত্তাল হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। এরই মধ্যে পূর্ব বিষবীয় ভারত মহাসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা জানানো হয়েছে।
আগামী ৫ দিনের এই পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সোমবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১১ দশমিক ৫। এ সময় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আগামী কয়েক দিন দেশের তাপমাত্রা বাড়তে পারে উল্লেখ করে পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে আগামীকাল সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, ১৯ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরদিন ২০ ফেব্রুয়ারি আবারও সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। কিন্তু দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
রাজধানী ঢাকায় গরম বেড়েই চলেছে। গত দুই দিনের ঢাকার তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। গত রোববার এই মহানগরীর সকালের তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সোমবার বেড়ে সেটি হয় ১৭ দশমিক ৮। আর আজ মঙ্গলবার সকালে যা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।৫ ঘণ্টা আগে
বসন্তকাল শুরু হলেও প্রকৃতিতে নেই খুব একটা স্বস্তির বার্তা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রার পরদ আরও ঊর্ধ্বমুখী।১ দিন আগে
রাজধানী ঢাকায় আজ সোমবার গরম কিছুটা বেড়েছে। গতকাল রোববার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ সকালে হয়েছে ১৭ দশমিক ৮। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।১ দিন আগে
বসন্ত এসে গেছে। বিদায় নিয়েছে মাঘ মাস। আজ শনিবার পয়লা ফাল্গুন। বসন্তকালের প্রথম দিনেই উষ্ণতা ছড়াচ্ছে সূর্য। সকালবেলা অল্প শীত পড়লেও দুপুর হতে না হতেই সূর্যের তাপ বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।৩ দিন আগে