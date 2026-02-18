বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, এগোচ্ছে পশ্চিম দিকে

গ্রীষ্মকাল না এলেও এখনই উত্তাল হয়ে উঠেছে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে কয়েক দিন আগেই সৃষ্টি হয়েছে লঘুচাপ। এটি আরও পশ্চিম দিকে এগিয়ে আসছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ বুধবার সকাল ৯টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, পূর্ব বিষুবীয় ভারত মহাসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে বর্তমানে বিষুবীয় ভারত মহাসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।
এদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৫ দিন সারা দেশের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
১৯ ফেব্রুয়ারি দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২০ ফেব্রুয়ারি আবার রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। আর ২২ ফেব্রুয়ারি আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রইলেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ৩২ দশমিক ৫, আর আজ সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রাজধানী ঢাকায় আগের দিন মঙ্গলবারের থেকে আজ বুধবার সকালে কিছুটা ঠান্ডা পড়েছিল। গতকাল সকালে এই মহানগরীর তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি কমে হয়েছে ১৭ দশমিক ৯।
