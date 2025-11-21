Ajker Patrika
ঢাকায় তাপমাত্রা সামান্য কমেছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৯
রোদের দেখা মিললেও নেই উত্তাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রোদের দেখা মিললেও নেই উত্তাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানী ঢাকায় শীত আসি আসি করেও আসছে না। ব্যস্ত এই নগরীতে প্রতিদিন ভোরবেলা শীতের হালকা পরশ রইলেও দুপুরে থাকছে কিছুটা উষ্ণতা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বেলা ৩টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে হয়েছিল ৩০ দশমিক ৯। এ জন্য ঢাকাবাসীর হয়তো অনুভূতি হবে না যে এখন চলছে অগ্রহায়ণ মাস।

তবে আজ শুক্রবার সকালে ঢাকার তাপমাত্রা সামান্য কমে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানীতে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ বেলা ১টার মধ্যে ঢাকা ও আশপাশ এলাকার ওপর দিয়ে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। এ সময় দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ভোর ৬টা ১৮ মিনিটে।

এদিকে আজ সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। গতকাল আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত সারা দেশের সম্ভাব্য পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তা
