ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আজ বৃষ্টি হলেও বাড়তে পারে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ০১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আজ শুক্রবার ভোরে রাজধানী ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কেটে যায়। এরপর সকালে দেখা দেয় ঝলমলে রোদ। তবে এই আবহাওয়া হয়তো না-ও থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি এই অঞ্চলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবারও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ৫০ মিলিমিটার। আজ বৃষ্টি হলেও কিছুটা ভ্যাপসা ভাব থাকবে জানিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। গতকাল ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে তাপমাত্রা কমে হয়েছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ ভারতের পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশ
