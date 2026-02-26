Ajker Patrika
পরিবেশ

আগামী ৫ দিন তাপমাত্রা কমবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আগামী ৫ দিন তাপমাত্রা কমবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

খুব অসহনীয় গরম না পড়লেও বসন্তের শুরু থেকে সারা দেশে বাড়ছে তাপমাত্রা। গত মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চট্টগ্রাম জেলার আমবাগান অঞ্চলে ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল বুধবার ছিল একই জেলার সীতাকুণ্ডে ১৩ দশমিক ৬।

আজ ও আগামীকাল ২৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ২৭ ফেব্রুয়ারিও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

তবে ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ১ মার্চ দিন এবং রাতে দুই বেলায় তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পরদিন ২ মার্চ দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনে বৃষ্টির কোনো বার্তা পূর্বাভাসে দেওয়া হয়নি।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

রোজার সময় সহবাসের নিয়ম ও বিধান

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৩৩ অধ্যাদেশ: বেশির ভাগ উঠবে না সংসদে

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

সিবিএর তিন নেতাকে নিয়ে ‘নমনীয়’ কর্তৃপক্ষ

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

পুলিশের পোশাক বদলের বিরুদ্ধে ছিলেন এসপিরা

সম্পর্কিত

১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে আবারও ভূমিকম্প

১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে আবারও ভূমিকম্প

আগামী ৫ দিন তাপমাত্রা কমবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আগামী ৫ দিন তাপমাত্রা কমবে কি না—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় আরও বাড়বে তাপমাত্রা

ঢাকায় আরও বাড়বে তাপমাত্রা

মিয়ানমারে ৫ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকায়ও মৃদু কম্পন

মিয়ানমারে ৫ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকায়ও মৃদু কম্পন