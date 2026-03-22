ঈদের পরও থাকবে ঝড়বৃষ্টির দাপট, জানা গেল পূর্বাভাসে

ঈদের টানা ছুটির প্রথম দিন ১৭ মার্চ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানে কালবৈশাখী। এর সঙ্গে ছিল বজ্রবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি। তাই আনন্দের ঈদযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায় আবহাওয়ার বৈরী আচরণ। ঈদের দিনটিও ছিল মেঘাচ্ছন্ন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল কমবেশি বৃষ্টির কবলে। গতকাল সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ২৬ মিলিমিটার।
তবে ঈদের পর সারা দেশে বৃষ্টির মাত্রা আরও বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ফলে ঈদের ছুটি শেষে ফিরতি পথের যাত্রীদেরও দুর্ভোগে পড়তে হতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ দেশের তিনটি বিভাগ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেটের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অঞ্চল আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
পরদিন ২৩ মার্চ চট্টগ্রামে বৃষ্টির মাত্রা কমলেও রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।
২৪ মার্চ থেকে ঝড়বৃষ্টির প্রবণতা বাড়বে জানিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ওই দিন রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ২৬ মার্চ বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে।
আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ ভোরবেলা সেহরির পরপরই কালবৈশাখী বয়ে যেতে শুরু করে। এর উৎপত্তি হয় রংপুর বিভাগের উত্তর দিক থেকে। এরপর এটি বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর এবং দুপুর ১২টার দিকে রাজধানী ঢাকার ওপর দিয়ে বয়ে যায়।