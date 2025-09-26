আংশিক মেঘলা আকাশে বৃষ্টির আভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকায় সাতসকালে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। এতে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও দিনের যেকোনো সময় আবারও বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ শুক্রবার সকালের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এই বৃষ্টির ফলে দিনের বেলা তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে উত্তর বঙ্গোপসাগর থেকে একটি লঘুচাপ ভারতের ওডিশা উপকূলের দিকে অবস্থান করছে। তবে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা বাংলাদেশের ওপর কমে এলেও দেশের প্রায় সব বিভাগেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ ভোর ৬টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর গতকাল সবচেয়ে বেশি হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙামাটি জেলায় ১০৬ মিলিমিটার।
