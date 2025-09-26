Ajker Patrika
> পরিবেশ

আংশিক মেঘলা আকাশে বৃষ্টির আভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫৫
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় সাতসকালে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। এতে তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও দিনের যেকোনো সময় আবারও বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ শুক্রবার সকালের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এই বৃষ্টির ফলে দিনের বেলা তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

এদিকে উত্তর বঙ্গোপসাগর থেকে একটি লঘুচাপ ভারতের ওডিশা উপকূলের দিকে অবস্থান করছে। তবে মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তা বাংলাদেশের ওপর কমে এলেও দেশের প্রায় সব বিভাগেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ ভোর ৬টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর গতকাল সবচেয়ে বেশি হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙামাটি জেলায় ১০৬ মিলিমিটার।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিঢাকাপরিবেশ
Google News Icon

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

ঢাকার বায়ুমানে সামান্য উন্নতি, দূষণের শীর্ষে লাহোর

আংশিক মেঘলা আকাশে বৃষ্টির আভাস

অস্বাস্থ্যকর বাতাস নিয়ে বায়ুদূষণে আজ দ্বিতীয় ঢাকা

রেকর্ড দ্রুততায় শুকাচ্ছে গঙ্গা, গুরুতর হুমকির মুখে ভারত–বাংলাদেশ

