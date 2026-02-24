ঢাকায় আজ সকালে কমতে পারে তাপমাত্রা

রাজধানী ঢাকায় আজ মঙ্গলবার সকালে আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৩ শতাংশ।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে থাকবে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৫৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ২৫ মিনিটে।
শীত বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়েছে তাপমাত্রা। আজ সোমবার দুপুরের পর আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টি ঝরেনি। ফলে কমেনি গরম। তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামীকাল মঙ্গলবার দেশের দুই বিভাগে বৃষ্টি ঝরতে পারে। আগামী বুধবার বৃষ্টি হতে পারে তিন বিভাগে। এরপর দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি দিতে পারে।১৩ ঘণ্টা আগে
গত বছর পরিবেশ অধিদপ্তর এক পরিপত্রের মাধ্যমে ঢাকার সাভার এলাকাকে ‘ডিগ্রেডেড এয়ারশেড’ ঘোষণা করে। দেশে প্রথমবারের মতো এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিপত্রে বলা হয়, বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২-এর বিধি ৫ অনুযায়ী, কোনো এলাকার বায়ুমান...২১ ঘণ্টা আগে
বসন্তের এই দিনে সকাল থেকেই আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখা গেল। এদিক আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ ঢাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় বাড়তে পারে তাপমাত্রাও।১ দিন আগে
বসন্তের শুরুতেই বেড়েছে তাপমাত্রা। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও তার বৃষ্টি হয়ে ঝরার লক্ষণ নেই। আবহাওয়া অধিদপ্তর অবশ্য বলছে, আগামীকাল দুই বিভাগে বৃষ্টি ঝরতে পারে। তার পরদিন বৃষ্টি হতে পারে তিন বিভাগে। তবে এই বৃষ্টি স্বস্তি আনবে না। উল্টো বাড়বে গরম।২ দিন আগে