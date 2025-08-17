Ajker Patrika
ঢাকায় সকাল থেকেই বৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর দিল আবহাওয়া অফিস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে ঢাকায়। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, সারা দিনই থাকতে পারে এমন বৃষ্টি। আজ রোববার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, এ এলাকায় আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে বজ্রপাতও।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি কমতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

জ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে গতকাল শনিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৩ শতাংশ।

গতকাল ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২ মিলিমিটার।

