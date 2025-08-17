ঢাকায় সকাল থেকেই বৃষ্টি, তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর দিল আবহাওয়া অফিস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে ঢাকায়। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, সারা দিনই থাকতে পারে এমন বৃষ্টি। আজ রোববার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, এ এলাকায় আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে বজ্রপাতও।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি কমতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।
জ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে গতকাল শনিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৩ শতাংশ।
গতকাল ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২ মিলিমিটার।
