রাজধানীর তাপমাত্রা নিয়ে সুখবর
অগ্রহায়ণ মাস চললেও শীতের পরশ তেমন নেই। তবে রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য স্বস্তির খবর দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ সোমবার এই অঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই সময়ে ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বৃষ্টিসহ বজ্রবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৩ শতাংশ।
গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি।
আবহাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল মঙ্গলবার সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ১৯ মিনিটে।