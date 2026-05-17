দেশে এসেছে কারিনার মরদেহ, ভোরে দাফন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ২২: ৩৬
কারিনা কায়সার। ছবি: সংগৃহীত

আজ দেশে এসেছে কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও চিত্রনাট্যকার কারিনা কায়সারের মরদেহ। ভোরে ফজরের পর মুন্সিগঞ্জের আবদুল্লাহপুরে তাঁকে দাফন করার কথা রয়েছে।

কারিনাকে বহনকারী বিমানটি বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে অশ্রুসজল চোখে কারিনার মরদেহ গ্রহণ করেন তাঁর বাবা জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় কায়সার হামিদ। সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় রাজধানীর বনানী মাঠে কারিনার প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়। এরপর বাদ এশা বনানী দরবার শরিফে দ্বিতীয় জানাজা হয়। রাত ১০টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়ার কথা রয়েছে।

বিমানবন্দরে কারিনার মরদেহ বহনকারী কফিন। ছবি: সংগৃহীত
পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাতেই মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হবে কারিনার মরদেহ। সেখানে ফজরের পর আরও একটি জানাজা শেষে আবদুল্লাহপুরে তাঁকে দাফন করা হবে।

লিভার-সংক্রান্ত জটিলতায় কয়েক দিন ধরে সংকটাপন্ন ছিলেন কারিনা। প্রথমে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় তাঁকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ভারতের চেন্নাইয়ে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৫ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

