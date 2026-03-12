Ajker Patrika
তারকাদের নিয়ে ঈদ ইত্যাদির মিউজিক্যাল ড্রামা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মিউজিক্যাল ড্রামায় আব্দুন নূর সজল ও কুসুম সিকদার। ছবি: সংগৃহীত

বরাবরের মতো এবারও ঈদে নানা চমক নিয়ে আসছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ঈদ উপলক্ষে তৈরি ইত্যাদির এবারের পর্বে দেখা যাবে চারটি মিউজিক্যাল ড্রামা। এতে অভিনয় করেছেন তারকা অভিনয়শিল্পীরা।

উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের নানা সমস্যা নিয়ে তৈরি হয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মিউজিক্যাল ড্রামা। এতে অভিনয় করেছেন আব্দুন নূর সজল, তৌসিফ মাহবুব, সারিকা সাবরিন, কুসুম শিকদার, নাসির উদ্দিন খান ও আরফান আহমেদ।

আমাদের চারপাশে নানা অনিয়ম বাড়ছে। নানাভাবে বাড়ছে প্রতারিত হওয়ার ঘটনা। যুগের বাতাসে যেন বিশ্বাস ভঙ্গের গন্ধ! এই বিশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাস নিয়ে নির্মিত একটি মিউজিক্যাল ড্রামায় অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, রোজী সিদ্দিকী। তাঁদের সঙ্গে বিক্রেতা হিসেবে আছেন ইকবাল হোসেন ও শাওন মজুমদার।

মিউজিক্যাল ড্রামাগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন আকাশ মাহমুদ, রাজিব, পুলক অধিকারী, মৌরী, নোশিন তাবাসসুম স্মরণ ও তানজিনা রুমা। সংগীত পরিচালনা করেছেন মেহেদী ও আকাশ মাহমুদ।

এ ছাড়া এবারের ইত্যাদিতে গায়িকা হিসেবে অভিষেক হচ্ছে চিত্রনায়িকা বুবলীর। কবির বকুলের লেখা গানে বুবলীর সঙ্গে গেয়েছেন ইমরান মাহমুদুল। আরও থাকছে হাবিব ওয়াহিদের গান। ‘বুঝি নাই তো আগে’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন এস এ হক অলীক। দর্শকপর্বের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। নির্বাচিত চারজন দর্শকের সঙ্গে অভিনয় করেছেন তিনি। রয়েছে বিদেশি নাগরিকদের অংশগ্রহণ, তমা মির্জা ও জান্নাতুল সুমাইয়া হিমির নাচসহ নিয়মিত আয়োজন।

ঈদ উপলক্ষে নির্মিত ইত্যাদির বিশেষ এই পর্বটি প্রচারিত হবে ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর বিটিভিতে। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।

