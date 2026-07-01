ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার উন্মাদনা নিয়ে আইস্ক্রিনে আসছে ‘ব্রাজেন্টিনা ক্লাব’

চার বছর পরপর বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে সব শ্রেণি ও বয়সীর মানুষের মধ্যে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। চায়ের টেবিল কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া—সর্বত্রই এখন একটাই আলোচনা ফুটবল। আর ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ম্যাচ মানেই দুই শিবিরে বিভক্ত দেশের কোটি সমর্থক, পতাকার দখল যুদ্ধ, তর্ক-বিতর্ক আর আবেগের বিস্ফোরণ। সেই গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিরিজ ‘ব্রাজেন্টিনা ক্লাব’। ৭ জুলাই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে মুক্তি পাবে সিরিজটি।
ব্রাজেন্টিনা ক্লাব নির্মাণ করেছেন তারিক মুহাম্মাদ হাসান। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফুটবলার জামাল ভূঁইয়া, তাসনুভা তিশা, লামিমা লাম, শরাফ আহমেদ জীবন, সহীদ উন নবী ও ইশতিয়াক আহমেদ রোমেল। আইস্ক্রিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আট পর্বের এই সিরিজের প্রতি পর্বের দৈর্ঘ্য ২৫ মিনিট।
নির্মাতা তারিক মুহাম্মাদ হাসান বলেন, ‘ওয়ার্ল্ডকাপ উত্তেজনার মধ্যে বাংলাদেশের মহল্লায় মহল্লায় মজার মজার যে কাণ্ড ঘটে, তা-ই দেখানো হয়েছে এতে। খুব সাধারণ গল্পগুলো আমরা মজা করে তুলে এনেছি।’
এর আগে বিজ্ঞাপনে দেখা গেলেও এই সিরিজের মাধ্যমে প্রথমবার অভিনয় করলেন ফুটবলার জামাল ভূঁইয়া। প্রথমবার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘পুরো বিষয়টি বেশ ম্যাজিক্যাল লাগছে।’ ক্যামেরার সামনে অভিনয়ের ব্যাপারটা সহজ নয় বলেও মন্তব্য করেন এই ফুটবল তারকা। জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘আমার অভিনয় দেখে দর্শকেরা মজা করুক, মিমস বানাক, ট্রল করুক; তাতে কোনো আপত্তি নেই।’
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