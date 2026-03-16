হানিফ সংকেতের নাটক ‘ভালোবাসা অবশেষে’

‘ভালোবাসা অবশেষে’ নাটকে হিমি ও সাজ্জাদ। ছবি: এটিএন বাংলার সৌজন্যে

প্রতি রোজার ঈদে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির পাশাপাশি নাটক নির্মাণ করেন হানিফ সংকেত। এবার ঈদেও তিনি নিয়ে আসছেন নতুন নাটক। নাম ‘ভালোবেসে অবশেষে’। প্রচারিত হবে ঈদের দিন রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এটিএন বাংলায়।

গ্রামে একসঙ্গে ছেলেবেলা কাটিয়েছে রানা ও নীলা। তাদের মধ্যে সব সময় মিষ্টি ঝগড়া লেগে থাকত। একসময় পড়াশোনার জন্য নীলা চলে যায় বিদেশে। দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে গ্রামে বেড়াতে গেলে রানার সঙ্গে দেখা হয় নীলার। তারপর দুজনকে নিয়ে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। রানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ এবং নীলা চরিত্রে জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। অন্যান্য চরিত্রে আরও আছেন সূচনা শিকদার, নজরুল ইসলাম, জাহিদ চৌধুরী, হেদায়েত নান্নু, নূর এ আলম নয়নসহ অনেকে।

মোহাম্মদ রফিকউজ্জামানের লেখা সূচনা সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজীব। সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। নাটকটির শুটিং হয়েছে ফাগুন অডিও ভিশনের নিজস্ব শুটিং স্পটে।

এটিএন কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতি ঈদেই দর্শকেরা পরিবার নিয়ে হানিফ সংকেতের নাটক দেখতে বসেন। কারণ, তিনি সব সময় পারিবারিক গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ করেন। বরাবরের মতো এবারও এটিএন বাংলার দর্শক তাঁর নাটক উপভোগ করবেন।

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

সম্পর্কিত

অস্কারে কিছু না পেয়েও কোটিপতি: ৪ কোটি টাকার উপহার ও রাজকীয় ডিনারের আদ্যোপান্ত

অস্কারে কিছু না পেয়েও কোটিপতি: ৪ কোটি টাকার উপহার ও রাজকীয় ডিনারের আদ্যোপান্ত

সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে প্রস্তুত ওটিটি

সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে প্রস্তুত ওটিটি

অস্কার মঞ্চে ফিলিস্তিন থেকে এআই: গ্ল্যামারের রাতে প্রতিবাদের গর্জন

অস্কার মঞ্চে ফিলিস্তিন থেকে এআই: গ্ল্যামারের রাতে প্রতিবাদের গর্জন

