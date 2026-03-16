সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে প্রস্তুত ওটিটি

চরকিতে ‘ক্যাকটাস’
সাইবার জগতের প্রতিভাবান এক হ্যাকার মানসিভকে নিয়ে ওয়েব সিরিজ ‘ক্যাকটাস’। অপরাধ করে জেলে বন্দী সে। তবে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তায় মানসিভকে আবার নামতে হয় হ্যাকিংয়ের ময়দানে। রাষ্ট্রীয় এক সংকট মোকাবিলায় তার মেধা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই অভিযানে মানসিভের দেখা হয় অনুরার সঙ্গে। গল্প মোড় নেয় নাটকীয়তার দিকে। সিরিজটি বানিয়েছেন শিহাব শাহীন। মানসিভ চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রীতম হাসান, অনুরা চরিত্রে মেহজাবীন চৌধুরী। ১৮ মার্চ চরকিতে মুক্তি পাবে ক্যাকটাস।
দীপ্ত প্লেতে মাইক্রো ড্রামা
ঈদ উপলক্ষে দীপ্ত প্লেতে দেখা যাবে বাংলায় ডাবিং করা মাইক্রো ড্রামা ‘লাভ রিইউনিয়ন: দ্য ম্যারিড মাদারস টেল’। মাইক্রো ড্রামা স্বল্পদৈর্ঘ্যে পর্বভিত্তিক ধারাবাহিক কনটেন্ট, যেখানে প্রতিটি পর্ব সাধারণত ১ থেকে ৩ মিনিটের হয়ে থাকে। ঈদের পর আরও দুটি বাংলায় ডাবিং করা মাইক্রো ড্রামা মুক্তি পাবে দীপ্ত প্লেতে। শিগগির দেশীয় মাইক্রো ড্রামা প্রচার শুরু হবে বলে জানিয়েছে দীপ্ত প্লে।
আইস্ক্রিনে ‘চক্র ২’ ও ‘পাপকাহিনী ২’
দুটি নতুন সিরিজের সিকুয়েল মুক্তি দেবে আইস্ক্রিনে। ভিকি জাহেদের ‘চক্র ২’ এবং শাহরিয়ার নাজিম জয়ের ‘পাপকাহিনী ২’। ২০০৭ সালে ময়মনসিংহে এক পরিবারের ৯ জন ট্রেনের নিচে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেন তারা আত্মহত্যা করেছিল, সেই রহস্যের পুরোটা এখনো অজানা। ওই ঘটনার সঙ্গে শেয়ার্ড হ্যালুসিনেশনের মতো ঘটনা মিশিয়ে ভিকি জাহেদ নির্মাণ করেছেন ‘চক্র’। প্রথম সিজনের শেষে দেখা গিয়েছিল এক পরিবারের সবাই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে সেই পরিবারের সদস্য লুবনা তার শিক্ষক হুমায়ুনকে খবর দেয়। হুমায়ুন আসার পর লুবনা যখন আশার আলো দেখছিল, সে সময় তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয় হুমায়ুন। নির্মাতা ভিকি জানান, প্রথম সিজনের গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে নতুন সিজন। এবারও হুমায়ূন চরিত্রে আছেন তৌসিফ মাহবুব। নতুন যুক্ত হয়েছেন আজমেরী হক বাঁধন। ঈদের এক সপ্তাহ পর চক্র ২ মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা।
প্রেম, পরকীয়া, প্রতারণা এবং প্রতিশোধের গল্পে ‘পাপকাহিনী ২’ পরিচালনা করেছেন শাহরিয়ার নাজিম জয়। সিরিজটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুনা খান, কুসুম সিকদার, আশনা হাবিব ভাবনা, সাদিয়া জাহান প্রভা, ফারিন খান, শাহরিয়ার নাজিম জয়, ইমতিয়াজ বর্ষণ প্রমুখ। আইস্ক্রিন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করলেও নির্মাতা জয় জানিয়েছেন এই রোজার ঈদেই মুক্তি পাবে পাপকাহিনী। ইতিমধ্যে নিজ উদ্যোগে প্রচার শুরু করেছেন তিনি।
বঙ্গতে ‘লাভ সিটার’
একটি বিড়াল আর দুটি একাকী মানুষের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব ফিল্ম ‘লাভ সিটার’। যৌথভাবে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন অমিতাভ রেজা চৌধুরী ও মুশফিকা মাসুদ। এতে প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করেছেন জিয়াউল হক পলাশ ও সাদিয়া আয়মান। তাঁদের সঙ্গে আছে একটি বিড়াল, গল্পে যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঈদের তৃতীয় দিন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে লাভ সিটার। ওয়েব ফিল্মটি নিয়ে অমিতাভ রেজা চৌধুরী বলেন, ‘এই ফিল্মটি শুধু একটি সম্পর্কের গল্প নয়, বরং সহমর্মিতার একটি ছোট্ট স্মরণ। হয়তো আমরা সব প্রাণীকে আশ্রয় দিতে পারি না, কিন্তু একটু মায়া, একটু যত্ন—কখনো কখনো সেটুকুই তাদের পৃথিবী বদলে দিতে পারে। এ ছাড়া ঈদ উপলক্ষে বঙ্গতে মুক্তি পাবে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট ৫’-এর চ্যাপ্টার ১০।
ভারতীয় ওয়েবে শুভ
ঈদ উপলক্ষে দেশে কোনো কনটেন্ট মুক্তি না পেলেও ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নতুন সিরিজ নিয়ে আসছেন আরিফিন শুভ। ১৯ মার্চ থেকে সনি লিভে দেখা যাবে ওয়েব সিরিজ ‘জ্যাজ সিটি’। সিরিজের প্রেক্ষাপট ১৯৭১ সালের কলকাতা শহর। সৌমিক সেন রচিত ও পরিচালিত এ সিরিজে সেই সময়ের ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বই দেখানো হয়েছে মোটাদাগে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটও। এতে শুভর বিপরীতে আছেন টালিউড অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র।
