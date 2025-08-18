Ajker Patrika
তৌকীর আহমেদের নতুন ধারাবাহিকের প্রচার শুরু

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ধূসর সময়’ ধারাবাহিক নাটকের দৃশ্যে শ্যামল মাওলা ও আইশা খান। ছবি: সংগৃহীত
২০২১ সালে ‘স্ফুলিঙ্গ’ সিনেমার পর আর পরিচালনায় পাওয়া যায়নি তৌকীর আহমেদকে। এ সময়টায় মঞ্চে নির্দেশনা দিলেও ভিজ্যুয়াল কোনো কনটেন্ট বানাননি। বিরতি কাটিয়ে আবারও পরিচালনায় ফিরেছেন তৌকীর। গতকাল থেকে বিটিভিতে শুরু হয়েছে তাঁর রচনা ও পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ‘ধূসর সময়’-এর প্রচার। রবি থেকে মঙ্গলবার রাত ৯টায় দেখা যাবে ধারাবাহিকটি।

ধূসর সময় নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, দিলারা জামান, ডলি জহুর, শ্যামল মাওলা, আইশা খান, মীর রাব্বি, তানজিকা আমিন, সাবিনা আজাদ, তনুশ্রী দত্ত প্রমুখ। পরিচালনার পাশাপাশি নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন তৌকীর।

জীবনের সম্পর্কগুলোর জটিল সমীকরণ নিয়ে নির্মিত হয়েছে ২৬ পর্বের ধারাবাহিক ধূসর সময়। তৌকীর আহমেদ বলেন, ‘মঞ্চ, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র—তিনটি মাধ্যমেই আমি বিচরণ করি। স্কেল ইমপ্যাক্ট বা আয়োজন বিচারে প্রতিটি মাধ্যম ভিন্ন। সেই ভিন্নতা মাথায় রেখেই আমি কাজ করি। আমাদের সমাজ এবং সমাজের মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছে ধারাবাহিকটি।’

সর্বশেষ ৫ বছর আগে ‘রুপালী জ্যোৎস্নায়’ নামের একটি ধারাবাহিক নাটক নির্মাণ করেছিলেন তৌকীর আহমেদ। আর সর্বশেষ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন এক দশক আগে। নতুন ধারাবাহিক ধূসর সময় নিয়ে আশাবাদী এই অভিনেতা ও নির্মাতা। তৌকীর আহমেদ বলেন, ‘৫ বছর পর ধারাবাহিক নাটক পরিচালনা করলাম। অভিনয়েও দেখা যাবে আমাকে। ভালো গল্পের একটি নাটক। সবাই ভালো অভিনয় করেছেন। এখন দর্শকের দেখার পালা। তাঁদের ভালো লাগলেই আমার চেষ্টা সার্থক।’

