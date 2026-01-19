Ajker Patrika
শেষ হলো ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
শেষ হলো ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী আয়োজনে আয়োজক, বিচারক ও পুরস্কার বিজয়ীরা। ছবি: সংগৃহীত

পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে গতকাল শেষ হলো সিনেমা নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আয়োজন ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৪তম আসর। সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন আহমেদ হাসান সানি। ঘোষণা করা হয় উৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নাম।

এবারের আসরে সেরা সিনেমার পুরস্কার ফিপ্রেসি বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড (বাংলাদেশ প্যানোরামা: ফুল লেন্থ সেকশন) জিতে নিয়েছে মনিরুল হক পরিচালিত ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। ট্যালেন্ট সেকশনে সেরা হয়েছে তানহা তাবাসসুমের ‘হোয়াট ইফ’। এশিয়ান ফিল্ম কম্পিটিশনে কিরগিজস্তানের ‘কুরাক’, স্পিরিচুয়াল ফিল্ম সেকশনে দক্ষিণ কোরিয়ার ‘আ ভাস্ট অ্যালগরিদম অব হিউম্যানিটি: দ্য মুভি’ এবং উইমেন ফিল্মমেকার সেকশনে সেরা সিনেমার পুরস্কার পেয়েছে রাশিয়ার ‘ফ্রম স্ক্রাচ’।

এদিন ওয়েস্ট মিটস ইস্ট স্ক্রিনপ্লে ল্যাবের ফলাফলও ঘোষণা করা হয়। প্রথম হয়েছে চীনের ‘শি স্ট্যান্ডস স্টিল ইন ড্রিফটিং ওয়াটার’, দ্বিতীয় স্থানে কিরগিজস্তানের ‘দ্য হাজবেন্ড’ এবং তৃতীয় হয়েছে নেপালের ‘মাউন্টেন অব স্পিরিটস’।

এবারের উৎসবে ৯১টি দেশের মোট ২৪৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়, যা উৎসবে এনে দেয় এক বৈচিত্র্যময় ও রঙিন আবহ। ‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ স্লোগানকে সামনে রেখে ৯ দিনব্যাপী আয়োজিত ২৪তম আসরের ভেন্যু ছিল বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ এবং স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি। ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে এই প্রথমবার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে প্রতিদিন সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় কক্সবাজারে এই প্রদর্শনীতে বিপুল দর্শকের সমাগম হয়।

ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও উৎসব কমিটির নির্বাহী সদস্য জালাল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কালচারাল কাউন্সিলর লি শিয়াও পেং, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ মার্ক সেরে শার্লেট, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের ডিরেক্টর ফ্রাঁসোয়া শঁব্রো। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দেশি ও বিদেশি জুরি সদস্য, চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী ও চলচ্চিত্রপ্রেমীরা।

উৎসবে বিজয়ীদের তালিকা

অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড

  • ড্রেইনড বাই ড্রিমস (বাংলাদেশ)
  • অল কোয়াইট অ্যাট সানরাইজ (চীন)

বাদল রহমান অ্যাওয়ার্ড

(বেস্ট চিলড্রেন ফিল্ম)

  • কুইংটং অ্যান্ড কুইহুয়া (চীন)

ওয়াইড অ্যাঙ্গেল সেকশন

  • লায়নেস (এস্তোনিয়া)

উইমেন ফিল্মমেকারস সেকশন

  • স্পেশাল মেনশন: বেনিথ দ্য ব্যাজ (ফিলিপাইনস)
  • ডকুমেন্টারি ফিল্ম: লিটল সিরিয়া (জার্মানি)
  • ফিকশন ফিল্ম: ফ্রম স্ক্র্যাচ (রাশিয়া)
  • পরিচালক: আইজাদা আমানজেলদি (দ্য সেভেন্থ মান্থ, কিরগিজস্তান)

স্পিরিচুয়াল ফিল্ম সেকশন

  • স্পেশাল মেনশন: আই লে ফর ইউ টু স্লিপ (কাতার)
  • ডকুমেন্টারি ফিল্ম: দ্য গার্ডিয়ান অব স্টোরিজ (ইতালি)
  • ফিকশন ফিল্ম: আ ভাস্ট অ্যালগরিদম অব হিউম্যানিটি: দ্য মুভি (দক্ষিণ কোরিয়া)

এশিয়ান ফিল্ম কম্পিটিশন সেকশন

  • স্পেশাল মেনশন: অভিনেতা ইসফান্দিওর গুলোমভ (ফিশ অন দ্য হুক, তাজিকিস্তান)
  • চিত্রনাট্যকার: আইজাদা বেকবালাইভা ও দাস্তান মাদালদিভ (বার্নিং, কিরগিজস্তান)
  • চিত্রগ্রহণ: জোলান্টা ডিলেউস্কা (আবেল, কাজাখস্তান)
  • অভিনেতা: ইয়ারলান টুলুতাই (আবেল, কাজাখস্তান)
  • অভিনেত্রী: ফারিবা নাদেরি (দ্য হাজবেন্ড, ইরান)
  • পরিচালক: এমিন আফানদিয়েভ (আজারবাইজান)
  • সেরা সিনেমা: কুরাক (কিরগিজস্তান)

বাংলাদেশ প্যানোরামা: ট্যালেন্ট সেকশন

  • ফিপ্রেসি বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড: হোয়াট ইফ
  • প্রথম রানারআপ: ধ্যাৎ!
  • দ্বিতীয় রানারআপ: ইশপাইট

বাংলাদেশ প্যানোরামা: ফুল লেন্থ সেকশন

  • ফিপ্রেসি বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড: দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল

