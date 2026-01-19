Ajker Patrika
গান

কবীর সুমনের কথা ও সুরে সিনেমায় আসিফের গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কবীর সুমনের কথা ও সুরে সিনেমায় আসিফের গান
আসিফ আকবর (বাঁয়ে) ও কবীর সুমন। ছবি: সংগৃহীত

কবীর সুমনের সঙ্গে আসিফ আকবরের যুগলবন্দী অনেক দিনের। ছোটবেলা থেকেই কবীর সুমনের গানের বড় ভক্ত আসিফ। সে মুগ্ধতা থেকেই একসময় তাঁর কথা ও সুরে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও হয়। কবীর সুমনেরও ভালো লাগে আসিফের গায়কি। তাঁর জন্য বেশ কয়েকটি গান লেখেন সুমন।

‘সিরিয়ার ছেলে’, ‘পরোয়া করি না’, ‘আমার একার নয়’, ‘একুশে ফেব্রুয়ারির ডাক’, ‘এই আকবর ঐ সুমন’, ‘লুকোনো মানিক’, ‘সুন্দরকেই মানি’, ‘এখনো সেই আসিফ আমি’ শিরোনামে কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা গানগুলোতে কণ্ঠ দেন আসিফ। কয়েক বছর আগে প্রকাশ পায় সেসব গান। এবার কবীর সুমন-আসিফ আকবর জুটির গান পাওয়া যাবে সিনেমায়।

পারিবারিক গল্প নিয়ে ‘ঝামেলা’ নামের সিনেমা বানাচ্ছেন ইয়ামিন ইলান। এই সিনেমায় গান থাকবে ছয়টি। এর মধ্যে তিনটি কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা। সংগীত পরিচালনা করেছেন উজ্জল সিনহা ও আজমির বাবু। গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছেন আসিফ আকবর।

বাংলাদেশে কবীর সুমনের ভক্তের সংখ্যা কম নয়। গান শোনাতে বেশ কয়েকবার ঢাকায় এসেছেন তিনি। সেসব অনুষ্ঠানে শ্রোতারা ভিড় করে, মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন সুমনের গান। তবে ঢাকাই সিনেমায় কখনো পাওয়া যায়নি কবীর সুমনকে। ইয়ামিন ইলানের ঝামেলা সিনেমা দিয়ে সে আক্ষেপ পূরণ হচ্ছে। এই প্রথম বাংলাদেশের সিনেমার জন্য গান লিখলেন ও সুর করলেন সুমন।

শুধু কবীর সুমনের লেখা ও সুর করা তিনটি গানেই নয়, ঝামেলা সিনেমার সব গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আসিফ আকবর। সবই তাঁর একক গান। এর আগে ‘রানী কুঠির বাকী ইতিহাস’ ও ‘গহীনের গান’ সিনেমার সব গান গেয়েছিলেন আসিফ।

ঝামেলা সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে দিয়া প্রোডাকশনসের ব্যানারে। প্রযোজনা করছেন দিয়া রইস। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন ডলি জহুর, শ্যামল মাওলা, তানজিকা আমিন, রাশেদ মামুন অপু, কাজী নওশাবা আহমেদ, আবু হুরায়রা তানভীর, আবদুল্লাহ রানা, সাবেরি আলম, ইকবাল হোসেইন, দিয়া রইস, সাইফুর রহমান ইভান, রেজমিন সেতু, ফয়সাল বাপ্পী, ফারহানা ইয়াসমিন ইভা, জান্নাহ (শিশুশিল্পী), আদৃতা (শিশুশিল্পী), নাজনীন শবনম, ইসরাত রহমান, শাহেদ ওসমান রোমেল, রেশমা আহমেদ প্রমুখ।

ঝামেলা সিনেমা নিয়ে নির্মাতা ইয়ামিন ইলান বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশি সিনেমা। তামিল বা ভারতীয় আদলে বানানো নয়। গল্পটি মৌলিক ও পারিবারিক। ইতিমধ্যে দুই লটের শুটিং শেষ হয়েছে। ঢাকা ও গাজীপুরে শুটিং হচ্ছে।’

এ বছর কোনো এক ঈদে সিনেমাটি মুক্তির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানান নির্মাতা।

