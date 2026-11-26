নাট্যকার ও নির্মাতা মাতিয়া বানু শুকু মারা গেছেন
মারা গেছেন নাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক মাতিয়া বানু শুকু (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। মাতিয়া বানু শুকুর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন ঘনিষ্ঠজন ও গণমাধ্যমকর্মী এরশাদুল হক টিংকু।
ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে টিংকু লেখেন, ‘অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত মেধাবী প্রযোজক, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মাতিয়া বানু শুকু আর নেই। আজ (বৃহস্পতিবার) রাত প্রায় ১২টার দিকে শেষ মুহূর্তে আইসিইউ থেকে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে স্থানান্তর করার পর সেখানেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।’
দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসার ও কিডনি জটিলতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন মাতিয়া বানু শুকু। গত বছরের অক্টোবরে তাঁর শরীরে ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার পর থেকে চলছিল চিকিৎসা। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ২১ নভেম্বর তাঁকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছিল। চিকিৎসকেরাও তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও নির্মাতা নুরুল আলম আতিকের সহধর্মিণী মাতিয়া বানু শুকু দুই দশকের বেশি সময় ধরে ছোট পর্দা ও চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। ‘গোল্লাছুট’, ‘যেখানে সীমান্ত তোমার’, ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’র মতো জনপ্রিয় টেলিফিল্ম ও ধারাবাহিক নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন তিনি। ‘লাল মোরগের ঝুঁটি’ সিনেমার জন্য প্রযোজক হিসেবে পেয়েছেন ২০২১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।
মৃত্যুকালে তিনি স্বামী নুরুল আলম আতিক এবং তিন সন্তান—শান্তি, সাধু ও অগ্নিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।