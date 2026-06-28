Ajker Patrika
টেলিভিশন

নতুন সিরিজে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর আলোচিত জুটি

বিনোদন ডেস্ক
নতুন সিরিজে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এর আলোচিত জুটি
মিলি ববি ব্রাউন ও ডেভিড হারবার। ছবি: সংগৃহীত

নেটফ্লিক্সের অন্যতম সফল সায়েন্স ফিকশন সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’-এ বাবা-মেয়ের ভূমিকায় সাড়া ফেলেছিলেন ডেভিড হারবার ও মিলি ববি ব্রাউন। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত স্ট্রেঞ্জার থিংসের পাঁচটি সিজনে তাঁদের অন-স্ক্রিন রসায়নই ছিল সিরিজের অন্যতম আকর্ষণ। গত বছর সিরিজটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার তাঁদের ফিরিয়ে আনছে নেটফ্লিক্স।

ডেভিড হারবার ও মিলি ববি ব্রাউন এবার নেটফ্লিক্সের নতুন আরেক সিরিজে একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন। নেটফ্লিক্স জানিয়েছে, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ টুয়েন্টিফোরের সঙ্গে যৌথভাবে একটি নতুন স্পাই থ্রিলার সিরিজ তৈরি করতে যাচ্ছে তারা। তাতে মিলি ও ডেভিড প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি নির্বাহী প্রযোজক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন। নাম চূড়ান্ত না হওয়া এ সিরিজের চিত্রনাট্য লিখছেন জ্যাক থর্ন, যিনি ‘এনোলা হোমস’ ফ্র্যাঞ্চাইজি ও ‘অ্যাডোলেসেন্স’ দিয়ে পরিচিতি পেয়েছেন।

স্ট্রেঞ্জার থিংসে ডেভিড হারবার ও মিলি ববি ব্রাউনের গভীর পারিবারিক বন্ধন দেখা গেলেও, এবার তাঁরা পর্দায় হাজির হচ্ছেন বাবা-মেয়ের আরেক জটিল সমীকরণ নিয়ে। নতুন সিরিজটির গল্প ম্যাট উলফ নামের একজন সাবেক এফবিআই এজেন্টকে কেন্দ্র করে। তার জীবন আচমকা ওলটপালট হয়ে যায়, যখন সে জানতে পারে তার মেয়ে রেবেকা একটি বিপজ্জনক মিশনে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। মেয়েকে উদ্ধারের জন্য আবারও গোয়েন্দা হয়ে মাঠে নামে ম্যাট উলফ।

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