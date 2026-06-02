ইত্যাদি এবার নরসিংদীতে

স্টুডিওর চারদেয়ালের বাইরে বেরিয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্যের শিকড়ের সন্ধানে দেশের নানা প্রান্তে শুটিং করা হয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদির। তারই ধারাবাহিকতায় ইত্যাদির এবারের পর্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে প্রাচীন জনপদ নরসিংদী জেলাকে। নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার রামনগরে অবস্থিত বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘরের সামনে নির্মাণ করা হয়েছিল এবারের ইত্যাদির মঞ্চ।
এবারের অনুষ্ঠানে গান রয়েছে দুটি। একটি গেয়েছেন নরসিংদীর সন্তান শিল্পী ইমন চৌধুরী ও তাঁর দল বেঙ্গল সিম্ফনি। জুয়েল আহমেদ ও কবির বকুলের যৌথ লেখনীতে এই ফোক-ফিউশনধর্মী গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ইমন চৌধুরী নিজেই। অন্যদিকে, অনুষ্ঠানের শুরুতেই নরসিংদীর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকথা নিয়ে থাকছে একটি জমকালো পরিচিতিমূলক নৃত্যগীত। মনিরুজ্জামান পলাশের কথায় গানটির সুর করেছেন হানিফ সংকেত এবং সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। কণ্ঠ দিয়েছেন তানজিনা রুমা ও রাজিব। স্থানীয় নৃত্যশিল্পীদের এই পরিবেশনাটির কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ।
দর্শকপর্বে নরসিংদীকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দর্শকের মধ্য থেকে চারজনকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত দর্শকেরা নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী নানা পণ্য নিয়ে তৈরি একটি নাট্যাংশে অংশ নেন।
ইত্যাদির এবারের পর্বে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল উয়ারী-বটেশ্বর, নরসিংদী জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান-স্থাপনার ওপর তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন। এ ছাড়া থাকছে এই জেলার কীর্তিমান ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিবেদন এবং তাঁতশিল্প নিয়ে প্রতিবেদন।
নিয়মিত আয়োজন হিসেবে থাকছে কাশেম টিভির সাংবাদিকের সঙ্গে নাতির জমজমাট আড্ডা এবং সামাজিক অসংগতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গনির্ভর তীক্ষ্ণ ও তির্যক নাট্যাংশ। এসব নাট্যাংশে অভিনয় করেছেন মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, সুমন পাটোয়ারী, আমিন আজাদ, শাহেদ আলী, আনন্দ খালেদ, সাজ্জাদ সাজু, সাদিয়া তানজিন, সূচনা শিকদার, মুকুল সিরাজ, কামাল বায়েজিদ, আশরাফুল আলম সোহাগ, সাইদুর রহমান পাভেল, সাবরিনা নিসা, সুজাত শিমুল প্রমুখ।
ইত্যাদির নরসিংদী পর্বটি প্রচারিত হবে ৫ জুন শুক্রবার বিটিভিতে রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। ইত্যাদি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
