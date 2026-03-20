কেয়া পায়েলের পাগলের অভিনয় দেখা যাবে এই ঈদে

এ বছরের শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল এক ভিডিওতে দেখা যায় পাগলের বেশে ঘুরছেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। এলোমেলো চুল, ময়লা পোশাক, মুখজুড়ে কালচে মেকআপে প্রথম দেখায় অনেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা কেয়া পায়েল। পরে জানা যায়, ‘বাতাসের ফুল’ নামের নাটকের জন্য এমন সাজে দেখা গিয়েছিল পায়েলকে।
এই ঈদে টিভি পর্দায় যাবে বাতাসের ফুল নাটকটি। ঈদের তৃতীয় দিন রাত ৮টায় মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচার হবে নাটকটি। জি সিরিজের ইউটিউব চ্যানেলেও প্রকাশ পাবে বাতাসের ফুল। নাটকটি পরিচালনা করেছেন ফরহাদ ঈশান। বাতাসের ফুল নাটকে কেয়া পায়েলের সহশিল্পী ফারহান আহমেদ জোভান।
নতুন এই নাটক নিয়ে কেয়া পায়েল বলেন, ‘বাতাসের ফুল নাটকের চরিত্রটি আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ এ ধরনের চরিত্রে এর আগে কাজ করা হয়নি। পাগলের গেটআপ নেওয়ার পর শুটিংয়ের ফাঁকে মজা করে ভিডিও করেছিলাম। মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। পুরো নাটকে নয়, গল্পের একপর্যায়ে দেখা যাবে, আমার অভিনীত চরিত্রটি পাগল হয়ে যায়। নাটকটি প্রকাশের পর জানা যাবে কেন আমি পাগল হয়েছিলাম।’
পাগলের চরিত্রে অভিনয় চ্যালেঞ্জিং ছিল জানিয়ে কেয়া পায়েল বলেন, ‘এই চরিত্রটি ধারণ করা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। প্রস্তুতি নিয়েই কাজটি করেছি। তবে একজন শিল্পী হিসেবে সব সময় এমন চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে কাজ করতে চেয়েছি। এই লুকের ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই বলছেন, সত্যিকারের ভারসাম্যহীন মানুষের মতো লাগছে, অনেকে আমাকে চিনতে পারেনি। এটা অনেক বড় পাওয়া। আমার নিজেরও পাগলের চরিত্র থেকে বের হতে সময় লেগেছে।’
এবার ঈদের কেয়া পায়েল অভিনীত প্রায় ১০টির মতো নাটক প্রচার হবে বিভিন্ন টেলিভিশন ও ইউটিউব চ্যানেলে। সব কটি নাটক নিয়ে আশাবাদী এই অভিনেত্রী।
