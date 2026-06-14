Ajker Patrika
দক্ষিণের সিনেমা

বক্স অফিস কাঁপিয়ে ওটিটিতে আসছে মোহনলালের ‘দৃশ্যম ৩’

বিনোদন ডেস্ক
আপডেট : ১৪ জুন ২০২৬, ০৯: ১০
বক্স অফিস কাঁপিয়ে ওটিটিতে আসছে মোহনলালের ‘দৃশ্যম ৩’
‘দৃশ্যম ৩’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তোলার পর এবার ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে যাচ্ছে মালয়ালম মেগাস্টার মোহনলালের বহুল আলোচিত ক্রাইম-থ্রিলার সিনেমা ‘দৃশ্যম ৩’। ১৮ জুন থেকে আমাজন প্রাইমে সিনেমাটির স্ট্রিমিং শুরু হবে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির এক মাসের কম সময়ের মধ্যে এটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আসছে।

গত ২১ মে মোহনলালের জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল দৃশ্যম ৩। মুক্তির পর থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের তুমুল প্রশংসায় সিনেমাটি বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড ভাঙতে শুরু করে। ইতিমধ্যেই এটি বিশ্বব্যাপী ২৩৭ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করে অন্যতম সফল মালয়ালম সিনেমার গৌরব অর্জন করেছে।

প্রেক্ষাগৃহের এই বিশাল সাফল্যের রেশ না কাটতেই ওটিটিতে মুক্তির তারিখ ঘোষণা করল আমাজন প্রাইম। জানা গেছে, মূল মালয়ালম ভাষার পাশাপাশি তামিল, তেলুগু এবং কন্নড় ভাষায় ডাব করা সংস্করণেও ২০০টির বেশি দেশে একযোগে দেখা যাবে দৃশ্যম ৩।

ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের দুটি পর্বের মতো দৃশ্যম ৩ পরিচালনা করেছেন ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জিতু জোসেফ। আশীর্বাদ সিনেমাসের ব্যানারে এটি প্রযোজনা করেছেন অ্যান্টনি পেরুম্বাভুর। এবারের পর্বেও জর্জকুট্টি চরিত্রে মোহনলালের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের চরিত্রে যথাক্রমে মীনা, আনসিবা হাসান ও এস্থার অনিল পর্দায় ফিরেছেন। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গেছে সিদ্দিকের মতো শক্তিশালী অভিনেতাকে। অনিল জনসনের আবহ সংগীত সিনেমাটির থ্রিলার মেজাজকে আরও জমিয়ে তুলেছে।

পরিচালক জিতু জোসেফ জানিয়েছেন, এবারের পর্বটি কেবল রহস্য-রোমাঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে বছরের পর বছর জর্জকুট্টি যে মানসিক ট্রমা, ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে গেছে, সেই মনস্তাত্ত্বিক লড়াইও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অতীতের সেই অপরাধের ছায়া যখন আবারও জর্জকুট্টির পরিবারের ওপর এসে পড়ে, তখন আইনের চোখকে ফাঁকি দিতে শেষবারের মতো সে কতটা মরিয়া হয়ে ওঠে, তা নিয়েই এগিয়েছে দৃশ্যম ৩-এর গল্প।

অজয় দেবগন অভিনীত দৃশ্যম ৩-এর হিন্দি রিমেকও চলতি বছরের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহে আসার জন্য প্রস্তুত। এরই মধ্যে শুটিং শেষ করেছেন অজয়। দৃশ্যম ৩ নিয়ে তিনি পর্দায় দেখা দেবেন আগামী ২ অক্টোবর।

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